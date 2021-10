Gioia per Francesca Cipriani

Non mancano le emozioni questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6. Protagonista della serata è stata anche Francesca Cipriani, che finalmente ha avuto modo di incontrare il suo fidanzato Alessandro Rossi. Solo qualche giorno fa come sappiamo Dagospia ha svelato come quest’ultimo avesse avuto un flirt con nientemeno che con Soleil Sorge prima dell’ingresso in casa e così stasera gli autori hanno messo la showgirl all’accorrente della notizia. Tuttavia a intervenire prontamente è stata la stessa Soleil, che ha categoricamente smentito i pettegolezzi.

Poco dopo a Francesca è stata la data l’opportunità di incontrare Alessandro in passerella. Tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato. Come è noto infatti a causa delle restrizioni anti Covid i familiari, i parenti o i fidanzati dei concorrenti non possono stare strettamente a contatto con i Vipponi e tra loro deve esserci una distanza di qualche metro.

Ciò nonostante Francesca Cipriani, in preda all’entusiasmo e alla gioia, ha cercato in ogni modo di abbracciare e baciare il suo fidanzato, nonostante i ripetuti richiami di Alfonso Signorini, che ha minacciato di squalificarla. A quel punto sono stati costretti a intervenire ben due bodyguard, che hanno dovuto trattenere Francesca.

Per Francesca, questa serata è un concentrato di emozioni… ed è durissima resistere per lei. #GFVIP pic.twitter.com/Au5n3Af4VI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 4, 2021

Il momento naturalmente ha fatto sorridere il web, e gli utenti hanno commentato l’accaduto con ironia. La Cipriani nel mentre ha avuto modo di chiacchierare con Alessandro e senza dubbio nelle prossime settimane ci regalerà tante altre emozioni. Rossi intanto ha a sua volta smentito il flirt con Soleil e ha dichiarato che Francesca è senza dubbio la donna della sua vita!

