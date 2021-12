Le lacrime di Francesca Cipriani

Non molto tempo fa abbiamo visto una grande lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo visto un confronto tra le due e i vipponi si sono schierati nuovamente. Tra loro anche Francesca Cipriani e Valeria Marini. Partiamo dall’inizio. Signorini, quindi, gli ha chiesto cosa ne pensa della frase: “Più piena di plastica che di personalità“. Sophie ha risposto: “Ci sono rimasta male, mi piace fare la forte. Lì non ho cercato il litigio, mi sono sentita umiliata. Ioi passo sopra, comunque, e mi viene costantemente detto che sono senza carattere, stupida, senza contenuti e rifatta“.

Alfonso, quindi, ha chiesto a Soleil se volesse fare retromarcia sulle parole dette. L’influencer ha dichiarato: “Su una battuta che ho fatto? Non è paragonabile agli insulti e cattiverie che ha detto lei. Abbastanza pesanti e fuori luogo. Tipo ‘fai rabbrividire’, ‘sei da buttare nella spazzatura’. Io cercavo di smorzare, lei continuava e io rispondevo. Se vuole rispondere che lo faccia ma lo faccia nel modo giusto. Chiedo scusa se si può essere sentita offesa. La mia offesa era sulla mancanza di personalità“. Sophie, in seguito, ha negato di aver detto cattiverie di quel tipo su Soleil. Sono intervenuti, perciò, gli altri Vip. Prima tra tutti Valeria Marini:

[…] una provocazione fuori luogo, offensiva verso Sophie. Ha rovinato momento magico. Ho provato anche a parlarti, ma non era il momento. Tu hai fatto un attacco fuori luogo. Si tratta del parere di tutti o della maggior parte. Si chiama solidarietà femminile.

Francesca non parla mai ma quando parla SGANCIA BOMBE ATOMICHE #gfvip pic.twitter.com/FbRUkraXwS — FemministaPrepotente🍊 (@Simi36304417) December 10, 2021

La palla, poi, è passata a Francesca Cipriani che si è lasciata andare a un piccolo pianto e uno sfogo: “Io sono stanca. Si tratta di bullismo. ‘Sei fatta di plastica’. Ogni persona va rispettata e ha una storia. Non si tratta di perbenismo. Le persone non si offendono. Mi sono rotta le scatole; è una vita che lotto per queste cose. Scusa lo sfogo. Ce l’ho con la frase che ha detto. Tu, Soleil sei Dottor Jekyll e Mr Hyde“. Soleil, quindi, ha concluso ribadendo che l’offesa non era per i ritocchi, ma per la mancanza di personalità.

