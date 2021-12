1 Primo bacio tra Sissi e Dario

In questi giorni non si fa che parlare della vicinanza tra Sissi e Dario ad Amici 21. Durante il daytime di oggi su Canale 5 ci sono stati dei risvolti importanti tra i due. La puntata si è aperta con gli allievi scambiarsi tenerezze e lei confidarsi in camera con Nicol: “T’ha sgamata in bomba?”, ha detto la Castagna.

Sissi ha ammesso: “Te lo giuro… è la sincerità. Adesso sono sempre più felice”. A seguire le immagini ci hanno mostrato ancora la cantante e il ballerino di Amici 21 sempre più vicini: “Però ammazza quanti bacini che dai oggi”, ha provato a stuzzicarla lui. La ragazza ha risposto di non sapere il perché, anche se in cuor suo probabilmente aveva già la risposta. Successivamente Sissi ha confidato a Dario di dovergli dire una cosa.

Così si sono recati in giardino, ma lei è sembrata inizialmente molto frenata, tanto che lui le ha dato “dell’inconcludente”. Lui non si spiega cosa deve fare ancora nei suoi confronti e ha chiesto una risposta definitiva a Sissi, o quantomeno fargli capire qualcosa in più: “Dai anch’io ho già fatto qualcosa. Piano Piano. Scusami se sono di tempi più lunghi. Non so cosa mi scatti nella mente quando devo fare queste cose. Un bacino piccolo te lo posso dare? Dai”. E da lì i due si sono avvicinati per scambiarsi un tenero primo bacio.

Da quel momento in poi i due non si sono fermati più e hanno continuato, anche davanti agli altri, nonostante lei avesse chiesto di non volersi esporre troppo in presenza dei compagni di classe.

Dopo una giornata di lezioni il rientro in casetta ha un sapore diverso per Dario e Sissi #Amici21 pic.twitter.com/xCBkTaAXx5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 10, 2021

(VIDEO COMPLETO QUI). E pensare che solo alcuni giorni fa la cantante di Amici aveva evitato una domanda a riguardo…