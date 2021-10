Francesca Cipriani cerca di sfasciare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 6 per trovare il suo fidanzato Alessandro.

Francesca Cipriani riabbraccia il fidanzato Alessandro

Anche questa sera protagonista della diretta del Grande Fratello Vip 6 è stata Francesca Cipriani. Come sappiamo in queste settimane la showgirl ha avuto modo di incontrare diverse volte il suo fidanzato Alessandro, col quale ha una relazione da diversi mesi. I due sono innamoratissimi, e proprio l’ex Pupa ha affermato di vedere nel suo compagno l’uomo della sua vita. Anche questa sera così per la Cipriani è arrivata una bellissima sorpresa.

Alessandro infatti è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6, e potrebbe anche fermarsi per qualche giorno! Tuttavia prima di riabbracciare il suo fidanzato, Francesca ha dovuto cercare il suo compagno per tutta la casa, invano. A quel punto Alfonso Signorini ha mandato la showgirl in passerella, mentre Alessandro è entrato nel loft tramite la Mistery Room.

Quando Francesca Cipriani si è resa conto che il suo fidanzato era in casa è così subito corsa verso l’ingresso. Tuttavia gli autori, per giocare con l’ex Pupa, hanno bloccato la porta rossa. A quel punto Francesca ha cercato di sfasciare la porta, tra le risate generali dello studio e del pubblico.

Francesca è letteralmente un uragano… di emozioni! (Vi faccio perdere la spesa ✈️) #GFVIP pic.twitter.com/69lGGds3kp — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

Tuttavia alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi. La Cipriani infatti è riuscita a entrare in casa e ha finalmente potuto abbracciare il suo Alessandro. Ma cosa accadrà dunque? Il compagno dell’ex Pupa rimarrà davvero all’interno dell’appartamento? Non resta che attendere per scoprirlo.

