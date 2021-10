Pierpaolo Pretelli imita Cesare Cremonini e dedica la canzone a Giulia Salemi (VIDEO)

Per la sesta puntata di Tale e quale show Pierpaolo Pretelli ha dovuto imitare Cesare Cremonini. Ecco il video dell'esibizione.

Pierpaolo Pretelli è Cesare Cremonini nella sesta puntata di Tale e quale show

Dopo aver interpretato Irama e aver ricevuto i complimenti come sempre di Cristiano Malgioglio, per Pierpaolo Pretelli c’è stata una nuova sfida da affrontare. Infatti in questa sesta puntata di Tale e quale show 2021 ha dovuto interpretare Cesare Cremonini.

Col sorriso che lo contraddistingue e il suo volersi sempre mettere in gioco, Pierpaolo ha preso di buon grado questo nuovo compito dstogli dagli autori del programma. Si è impegnato molto nelle lezioni con il vocal coach e ha raccolto tutti i trucchi per fare al meglio l’imitazione del cantante. Andando nel dettaglio, quindi, Pretelli si è calato nei panni di Cremonini con il brano La nuova stella di Broadway.

Ecco il video della sua performance:

Il pezzo è molto caro a Pierpaolo, poiché è la canzone di lui e Giulia Salemi ed infatti ha dedicato l’esibizione proprio alla fidanzata.

Alla giuria è piaciuto molto, trovandolo molto simili nelle movenze all’originale. Cristiano Malgioglio ha avuto qualcosa da ridire sulla voce che secondo lui non è stata nemmeno simili.

Ed è arrivato anche il videomessaggio da parte di Cesare Cremonini:

A voi è piaciuta l’esibizione di Pierpaolo in questa puntata?

