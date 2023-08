NEWS

Andrea Sanna | 20 Agosto 2023

Temptation Island

La curiosa teoria su Francesca Sorrentino

Grande protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, Francesca Sorrentino ha attirato l’attenzione del web che ora vorrebbe conoscere qualcosa in più sul suo conto. L’ex volto della trasmissione non si tira indietro nel confermare o smentire le curiosità dei suoi follower.

Sui social in questi giorni sta girando l’indiscrezione che Francesca Sorrentino sarebbe parente di Anna Tatangelo. E quale migliore occasione se non domandarlo a una delle dirette interessate. Nel box delle domande pubblicato dalla concorrente di Temptation Island è spuntata infatti questa curiosa domanda: “Girano voci che saresti parente di Anna Tatangelo, ma è vero?”.

Immediata la risposta di Francesca Sorrentino, che ridacchiando, ha smentito per la delusione di tanti utenti: “Magari essere parente di Annarè”, ha detto divertita la ragazza. Quindi sebbene qualcuno ci sia rimasto un po’ male, forse, non c’è alcun grado di parentela tra Francesca e la Tatangelo. Da quel che leggiamo, però, sembrerebbe che la Sorrentino nutra stima e simpatia nei confronti della cantante di Sora.

Storia Instagram – Francesca Sorrentino

Questa è solo una delle tantissime curiosità alle quali la protagonista di Temptation Island ha risposto. Francesca Sorrentino, tra l’altro, ha voluto fare chiarezza anche riguardo ad alcuni gossip.

Qualcuno infatti ha voluto sapere se la ragazza è o meno vicina al tentatore Lollo, dopo averli visti trascorrere del tempo insieme. In realtà tra i due non c’è alcun flirt e sono semplicemente amici. Proprio a proposito di questo Francesca Sorrentino è stata bombardata di domande anche sul perché Ale Ligotti ha smesso di seguirla su Instagram. C’è chi ha ipotizzato proprio per il rapporto che Francesca ha instaurato con Lollo, che a Temptation Island ha mostrato interesse per Ale.

La Sorrentino non ha saputo darsi alcuna spiegazione ed è in attesa di comprendere anche lei cosa sia accaduto.