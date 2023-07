Chi è Francesca Sorrentino di Temptation Island? Instagram

NEWS

La nuova edizione del reality show condotta da Filippo Bisciglia ci presenta 7 coppie. Tra queste abbiamo modo di approfondire a Temptation Island 2023 la relazione tra Francesca Sorrentino e il suo fidanzato Manuel Maura. Ma chi è la concorrente? Ecco alcune news e curiosità: età, vita privata e Instagram.

Chi è Francesca Sorrentino

Nome e Cognome: Francesca Sorrentino

Data di nascita: 2000

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: 23 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento

Fidanzato: Francesca è fidanzata con Manuel Maura

Figli: Francesca non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @_francescasorrentino

Francesca Sorrentino età e biografia

Qual è il nome e cognome completo della protagonista di Temptation Island? Stando alla sua biografia lei si chiama Francesca Sorrentino ed è del 2000. La sua età è quindi di 23 anni. Non sappiamo però il segno zodiacale.

Nulle anche le informazioni per quanto riguarda altezza e peso.

Che lavoro fa Francesca di Temptation Island 2023? La ragazza è n tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento.

Vediamo ora qualche info circa la sua vita privata…

Vita privata

Scarse sono le informazioni sulla vita privata di Francesca Sorrentino di Temptation Island.

La protagonista del reality di Canale 5 è fidanzata con un ragazzo di nome Manuel Maura da 2 anni e quattro mesi e convivono da un anno.

La loro relazione però scricchiola a causa dei tradimenti da parte di Manuel. Nonostante lui l’abbia già lasciata diverse volte, poi torna sempre sui suoi passi.

Per chi se lo stesse chiedendo, Francesca e Manuel di Temptation Island non hanno figli.

Dove seguire Francesca di Temptation Island: Instagram e social

Instagram e Facebook sono i social di maggior utilizzo da parte dei protagonisti di Temptation Island 2023.

Al momento però siamo riusciti a recepire solo il primo account social di Francesca Sorrentino. Ci è risultato più complesso, invece, trovare il secondo.

Comunque sia la pagina Instagram di Francesca di Temptation Island 2023, così come quella degli altri protagonisti, è privata. Dunque non si hanno grosse informazioni a oggi.

Francesca Sorrentino a Temptation Island 2023

Nel 2023 Temptation Island vede la partecipazione di Francesca Sorrentino e Manuel Maura.

A scrivere alla trasmissione è lei, dopo che il suo fidanzato l’ha lasciata per ben 5 volte in due anni e quattro mesi di storia.

Nonostante tutto lei l’ha sempre aspettato e ora è convinta che lui se ne approfitti. Vuole dunque comprendere se Manuel ha o meno intenzioni serie con lei.

Per questo metteranno la prova la loro relazione nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Le coppie di Temptation Island

Sappiamo chi sono tutte e sette le coppie di Temptation Island 2023. In questo paragrafo vi abbiamo riassunto tutti i protagonisti. Di molti di loro, tra l’altro, siamo riusciti anche a trovare nome e cognome.

Ma ecco nel dettaglio:

I concorrenti menzionati saranno così chiamati ad auto analizzarsi e capire se la loro relazione merita di proseguire o se è il caso di interromperla. A insidiarsi nel rapporto di fidanzati e fidanzate ci sono tentatrici e tentatori.

Il percorso di Francesca Sorrentino a Temptation Island 2023

Vediamo ora insieme i punti salienti del percorso di Francesca Sorrentino e del suo fidanzato Manuel Maura a Temptation Island 2023.

1° puntata: Manuel ha lasciato la sua fidanzata per cinque volte, vedendosi insieme ad altre ragazze. Un qualcosa che ha finalmente ammesso anche davanti alle telecamere.



Il fidanzato di Francesca ha detto di voler essere lasciato dalla sua fidanzata e non essere sicuro del loro rapporto. Al contempo ha sentito i discorsi della Sorrentino, la quale cerca qualsiasi modo per sentirsi valorizzata e ben voluta.

2° puntata: Durante il secondo appuntamento di Temptation Island, Francesca ha visto Manuel in compagnia di una tentatrice. Fermo nella sua posizione, ha dichiarato non non essere sicuro del rapporto con la sua fidanzata. Affermazioni che hanno ferito molto Francesca.

Questo ha spinto la Sorrentino a dirsi stufa di essere lasciata di continuo, soffermandosi dunque a riflettere. Intanto Manuel ha visto dei video in cui Francesca sparla di lui. Tra l’altro Maura è anche stato preso di mira dai tentatori per quanto fatto alla ragazza.

3° puntata: IN AGGIORNAMENTO