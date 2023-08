NEWS

Andrea Sanna | 20 Agosto 2023

Antonella Clerici

Le vacanze di Antonella Clerici

Il ritorno in TV è sempre più vicino, ma Antonella Clerici in questo momento si sta godendo le sue meritate vacanze prima di ripartire più carica che mai! Questi giorni di relax li sta vivendo insieme al compagno Vittorio Garrone. Insieme a loro anche la figlia della conduttrice, Maelle.

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram tra le storie, Antonella Clerici si mostra sorridente accanto all’imprenditore e alla sua bambina. La presentatrice ci ha fornito anche qualche dettaglio in più, svelandoci di trovarsi a Honfleur, comune francese situato nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia.

La storia Instagram di Antonella Clerici

Come qualche attento osservatore avrà notato in queste vacanze estive la Clerici ha anche compiuto un piccolo strappo alla regola. Non è molto avvezza nel rendere pubbliche le foto di sua figlia Maelle, ma stavolta sembra averci ripensato.

La ragazza oggi ha 14 anni ed è nata dalla relazione tra l’amato volto di Rai 1 ed Eddy Martens. Storia tra i due terminata nel 2016. In tanti hanno notato quanto sia cresciuta Maelle, ma sono rare le foto che la vedono protagonista nei social della sua mamma. Antonella Clerici è davvero molto legata a sua figlia e a dimostrarlo sono proprio le immagini postate in questi giorni su Instagram.

Ma non solo, perché sempre Antonella Clerici ha fatto sapere che in loro compagnia c’è anche Carlotta Mantovan, ex moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi che oggi vive in Francia con la figlia Stella, di 10 anni.

Antonella e Carlotta dopo la scomparsa del conduttore (grande amico della Clerici) sono sempre state molto unite. Sui social si sono mostrate insieme e insieme hanno preso parte al medesimo ricevimento. Immediata anche la reazione del web: «Brava Antonella, sei l’unica che non si è mai dimenticata di lei», scrivono gli utenti su Instagram.