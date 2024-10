La nuova edizione di Amici è ufficialmente partita. Tuttavia quest’anno a dire addio al talent show è stata Francesca Tocca, che ha lasciato il suo ruolo di professionista. Ma perché la ballerina ha abbandonato il programma? Ecco cosa è emerso.

Il retroscena su Francesca Tocca

Negli ultimi anni a far parte del cast di professionisti di Amici di Maria De Filippi è stata Francesca Tocca. Senza dubbio la ballerina è stata una delle più amate dal grande pubblico, che si è così stupito di non ritrovarla per la nuova edizione, partita qualche settimana fa. Nel corso delle prime puntate infatti la danzatrice non è mai apparsa e si è così parlato di un presunto addio al programma. Quest’anno nel mentre, come tutti sappiamo, a non tornare all’interno della scuola dopo tre anni è stato anche Raimondo Todaro, marito della Tocca, e l’assenza della coppia ha fatto discutere il web.

Ma perché dunque Francesca ha lasciato Amici? Adesso a rivelare i presunti motivi è stato il settimanale DiPiù Tv, che ha raccontato cosa sarebbe accaduto. Stando a quanto riporta la rivista, sembrerebbe che la scelta della professionista di abbandonare il programma sia legata a quella di Raimondo Todaro.

Stando a quanto si legge, persone vicine alla coppia avrebbero riferito che Francesca Tocca avrebbe deciso di lasciare ad Amici per amore. La ballerina infatti non avrebbe voluto abbandonare suo marito e a sua volta avrebbe deciso di dire addio al programma di Maria De Filippi.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo di voci di corridoio. A oggi infatti né la redazione di Amici né tanto meno Francesca hanno confermato i pettegolezzi, che vanno dunque presi come tali. Di certo però il pubblico spera di ritrovare al più presto la Tocca, che in questi anni ha regalato grandi emozioni a tutti i fan del talent show.