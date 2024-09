Questo pomeriggio durante la puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha voluto sapere da Raimondo Todaro se lo ritroveremo o meno come insegnante di ballo della scuola di Amici 24. Dopo tanti rumor siamo giunti alla conclusione: il prof non ci sarà!

Raimondo Todaro conferma l’addio ad Amici

Non solo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tra le coppie presenti quest’oggi a Verissimo. Ad avere uno spazio nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin ci sono anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La coppia ha avuto modo di raccontarsi e in studio è arrivata anche la loro figlia, Jasmine. Ma c’è una domanda che tanti si pongono: Raimondo sarà o no insegnante ad Amici 24?

Per tante settimane e mesi ci siamo posti questa domanda, ma solo oggi è arrivata la conferma definitiva: Raimondo Todaro non sarà insegnante della scuola di Amici 24! La notizia è arrivata alla domanda diretta di Silvia Toffanin che, prima di salutare i suoi ospiti, ha messo alle strette il ballerino: “I fan vogliono sapere se ti vedremo ad Amici”.

Da qui la verità sul suo futuro: “Purtroppo no”, ha detto senza girarci troppo intorno Raimondo Todaro. Poi il docente di ballo ha proseguito il suo discorso: “Me l’hanno chiesto tutti quest’estate. Devo dire che ho trascorso tre anni meravigliosi e impagabili. Sono cresciuto tanto dal punto di vista professionale ed umano. Chi ama fare l’insegnante come me, credo che Amici sia il top. E quindi mi sono ritenuto tanto tanto fortunato”.

Nel suo discorso Raimondo Todaro ci ha anche tenuto a ringraziare tutti: “Lì c’è una squadra di persone che lavorano fantastiche h 24, da Maria in giù. Niente, faremo il tifo da casa”, ha concluso.

Ora quindi abbiamo la certezza, Todaro non farà più parte della commissione di ballo di Amici 24, a differenza dei colleghi Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, confermatissimi. I rumor su chi lo sostituirà non sembrano mancare, ma ancora non sappiamo se sarà effettivamente così o meno.