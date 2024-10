Nel corso di una lunga intervista, Caterina Balivo ha detto la sua sulla tv d’oggi e ha così citato le colleghe Antonella Clerici e Maria De Filippi.

Le parole di Caterina Balivo

Sono ormai anni che Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate e apprezzate della tv italiana. Attualmente la presentatrice è in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì con la nuova edizione de La Volta Buona, che settimana dopo settimana tiene compagnia a milioni di telespettatori. In queste ore nel mentre Caterina ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha parlato non solo della sua vita privata, ma naturalmente anche della sua longeva carriera. Partendo da chi sono i grandi del mondo dello spettacolo da cui ha avuto modo di imparare, la Balivo dichiara:

“Da tanti. Milly Carlucci è la professionalità fatta persona. Biagio Izzo mi ha insegnato a sapersi prendere in giro. Franco Di Mare quanto fosse importante studiare: anche se non sai una cosa, hai la possibilità di prepararti e quello fa la differenza”.

Ma non è finita qui. Parlando dei suoi meriti sul lavoro e della tv d’oggi, Caterina Balivo ha citato le colleghe Antonella Clerici e Maria De Filippi e in merito ha affermato:

“Se penso di aver avuto quello che meritavo sul lavoro? La verità è che sono grata di fare il lavoro che mi piace e non penso mai che qualcuno debba darmi di più. Dopodiché a 25 anni conducevo la stessa fascia oraria di oggi e allora potrei dire: sei rimasta lì. Ma poi guardo gli altri conduttori e mi rendo conto che la tivù è stantia, pure la Clerici fa quel programma da 20 anni e la stessa De Filippi è al pomeriggio da 25. Loro sono andate avanti facendo anche altro, ma hanno un’età diversa dalla mia: c’è tempo”.

Caterina Balivo nel mentre continua a concentrarsi su La Volta Buona, che di certo è uno dei programmi più seguiti e amati dal grande pubblico.