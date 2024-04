Francesco Benigno, un amico rivela: “Non vuole tornare in Italia, si è incatenato al resort”

Spettacolo

18 Aprile 2024

Nel primo pomeriggio di ieri abbiamo scoperto che Francesco Benigno non fa più parte de L’isola dei Famosi. Nel comunicato successivo è emerso che sarebbe stato allontanato per “comportamenti vietati” dal regolamenti. Lui si è difeso sui social e un suo amico ora è intervenuto: “Non vuole tornare in Italia, si è incatenato al resort”

Francesco Benigno, parla un amico

Ieri durante il daytime de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 dopo il TG5, abbiamo appreso da Elenoire Casalegno che Francesco Benigno non fa più parte del gioco e che il televoto che lo vedeva coinvolto è stato annullato e riaperto un altro con i restanti naufraghi in nomination. Poco in un comunicato ufficiale della produzione si è parlato di “comportamenti vietati” dal regolamento e di una squalifica. Poco dopo L’attore su Instagram si è difeso e ha dato una versione totalmente differente dei fatti.

Ora Francesco Benigno si trova nella sua camera d’albergo dopo l’esclusione da L’Isola dei Famosi. Ed è proprio qui che avrebbe avuto modo di parlare al telefono con Alessandro Rosica, suo amico e noto sul web come Investigatore Social. Quest’ultimo sui suoi profili ha informato i fan del reality show, spiegando di aver avuto un’intensa chiacchierata con l’attore:

“Mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur”. Secondo la fonte si sarebbe trattato di uno scontro acceso, ma non pesante come quello avuto con Peppe. Pare dunque che Francesco Benigno sia rimasto male per il modo in cui si sarebbe conclusa la vicenda, con la sua eliminazione dal gioco:

“(…) Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato e promesso. […] Ci sono già gli avvocati di mezzo. Lui vuole solo il diritto di replica. Dice ‘che sono talmente aggressivo che non mi date un diritto di replica?‘.

Secondo questa versione dei fatti attualmente Francesco Benigno sarebbe nel resort. “Portato con l’inganno ed è lì blindato. Non vuole andare via”, ha spiegato. Pare peraltro che l’attore abbia perso l’aereo pagato da L’Isola dei Famosi, perché contrariato dall’accaduto, che trova “ingiusto” perché “ha firmato dei contratti che deve rispettare”, ha suggerito ancora l’amico. Per poi aggiungere:

“(….) Si è incatenato nella stanza e non se ne vuole andare. Lui è inca***nero. Mi dice ‘Ale, addirittura mi vogliono far pagare una penale! Sono pronto a metterci la faccia!‘”.

Quindi Francesco Benigno continua a sostenere si sarebbe trattata di una semplice litigata da reality avuta con Artur Dainese, e niente più. Al momento dunque prendiamo tutto con le pinze e attendiamo la puntata di stasera de L’Isola dei Famosi, dove verrà spiegata meglio la vicenda e verrà fatta finalmente chiarezza.