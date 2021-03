1 L’Isola dei Famosi avrà Francesco Chiofalo nel cast?

Il 15 marzo 2021 avrà finalmente inizio la nuova edizione del reality condotto, per la prima volta, da Ilary Blasi. In studio, a far compagnia alla presentatrice, troveremo anche Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini (per il momento da casa dopo aver contratto il Coronavirus) e Tommaso Zorzi. I naufraghi sono stati scelti, ma sembra che nel cast de L’Isola dei Famosi si aggiungerà anche Francesco Chiofalo.

Lo scoop è stato lanciato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Nelle Stories, infatti, scopriamo che ha ricevuto una soffiata secondo la quale il personal trailer sbarcherà in Honduras molto presto. Conferma ufficiale di quanto affermato, almeno ad oggi, non l’abbiamo. Tuttavia, nel caso in cui risultasse vero, sarebbe una vera e propria sorpresa.

Ma perché l’entrata nel cast de L’Isola dei Famosi di Francesco Chiofalo giungerebbe a sorpresa? Come già detto in precedenza, per esempio, non è ancora arrivata nessuna conferma. In secondo luogo, dopo l’uscita di scena di Carolina Stramare per motivi personali, sembrava che il suo posto sarebbe stato preso da Miryea Stabile, ex protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Nessuno, quindi, aveva mai fatto il nome dell’influencer prima d’ora.

Dovremo attendere, ora, di scoprire se quanto dichiarato dalla fonte di Deianira avverrà oppure no. Pare, infatti, che il personaggio pubblico dovrebbe fare la sua comparsa, forse, tra due o tre settimane. Dopo, perciò, un periodo di quarantena come tutti gli altri colleghi. Non ci resta, quindi, che aspettare. Ricordiamo, inoltre, che come accaduto già per il Grande Fratello Vip, anche in questa occasione il reality andrà in onda due volte a settimane, il lunedì e il giovedì. Continuate a seguirci per tante altre news.