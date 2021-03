1 Le new entry de L’Isola dei Famosi 2021

Parte ufficialmente lunedì 15 marzo L’Isola dei Famosi 2021! Tutto è pronto per la nuova edizione del reality show, e tanta è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà quest’anno, e numerose sono le novità previste. Alla conduzione, come sappiamo, per la prima volta ci sarà Ilary Blasi, che dopo l’addio di Alessia Marcuzzi ha preso in mano le redini della trasmissione. Inviato speciale dall’Honduras sarà invece Massimiliano Rosolino, che già da qualche giorno si sta preparando al meglio per questa nuova avventura. In studio, infine, in qualità di opinionisti troveremo Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Nel mentre i naufraghi sono già arrivati da qualche ora in Honduras, e attualmente si trovano in isolamento prima di sbarcare sulla spiaggia dell’isola.

Come sappiamo a far parte del cast ci sarebbe dovuta essere anche Carolina Stramare, che era stata annunciata dai canali ufficiali de L’Isola dei Famosi 2021. Tuttavia successivamente è stato svelato che a causa di problemi familiari l’ex Miss Italia è stata costretta al ritiro prima ancora della partenza. Adesso così TvBlog ha svelato chi sarà a prendere il posto della Stramare come concorrente ufficiale: Miryea Stabile, protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione:

“Tra i concorrenti dell’Isola dei famosi al via domani sera ci sarà anche Miryea Stabile (al posto dell’ex Miss Italia Carolina Stramare)”.

Ma non solo. Stando a quanto riporta Biccy il cast de L’Isola dei Famosi 2021 si arricchisce di altri due concorrenti, che sarebbero già arrivati in Honduras. Si tratta di Fariba Teharani, madre di Giulia Salemi, e Ubaldo Lanzo. Cosa accadrà dunque nel corso della prima puntata? Non resta che attendere domani sera per scoprirlo.