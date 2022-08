Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale

In queste ultime ore Francesco Chiofalo ha fatto sapere ai suoi fan di essere finito in ospedale. Il motivo è ancora poco chiaro. Per tutta la serata, infatti, l’ex di Temptation Island ha passato una serata molto allegra circondato da amici e fan. Poco dopo, però, ha pubblicato delle Stories all’interno delle quali le vediamo mentre si avvia verso l’ambulanza. Ha registrato tutto quanto con il telefonino. Possiamo, infatti, notare il momento in cui parla con i soccorritori. Questi lo fanno stendere sulla barella e cercano di tranquillizzarlo perché visibilmente agitato.

In seguito arrivano all’ospedale e, dopo avergli fatto un tampone, iniziano inserirgli l’ago per la flebo. In seguito iniziano i primi esami. Per il momento non ha ancora aggiornato i suoi follower su ciò che sta passando. Ma l’influencer e amica Deianira Marzano ha precisato qualcosa di molto importante. Ecco il suo intervento per quanto riguarda l’accaduto:

Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati… Ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco, come tanti di noi, vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà. Mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede, poi ne parlerà lui sicuramente con voi. Ma ora era ancora in ospedale. Era spaventato, in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare.

Per scoprire, quindi, che cosa sta succedendo a Chiofalo dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. I dottori, infatti, dovranno prima fare tutti gli accertamenti del caso e i vari esami. Non appena avremo maggiori informazioni sulla questione non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Non possiamo fare altro che augurare il meglio a Francesco. Seguiteci, nel frattempo, per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.