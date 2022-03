Chi è Francesco Chiofalo? Età, fidanzata e Instagram

Tutte le informazioni su Francesco Chiofalo, conosciuto anche come Lenticchio, dalla sua partecipazione a Temptation Island fino a La Pupa e il Secchione, la biografia, la carriera, la vita privata e Instagram.

Chi è Francesco Chiofalo?

Francesco Chiofalo età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Francesco Chiofalo, conosciuto anche come Lenticchio, attraverso la sua biografia, quanti anni ha e dov’è nato. Nato a Roma il 1 maggio 1989, Francesco Chiofalo ha 32 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. La sua altezza è di circa 1,75 m e il suo peso di 80 kg. Parlando dei suoi tatuaggi, ne ha tantissimi, quasi su tutto il corpo. La maggior parte sono simboli tribali.

Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che Francesco è molto legato alla madre che è apparsa il qualche scatto sul suoi profilo Instagram. Appassionato di sport sin da bambino, ha giocato a rugby per molti anni. A causa però di un problema fisico ha dovuto smettere e rinunciare ad una carriera professionista in questo sport.

Di Francesco Chiofalo ci si chiede cosa si è rifatto e molti parlano delle labbra, ma non abbiamo certezze a riguardo. Sicuramente spicca all’occhio la sua nuova barba che prima non aveva. Oggi Chiofalo ha una folta barba sul viso grazie ad un trapianto. Lui stesso, infatti, ha ammesso di averla sempre voluta, ma di non avere abbastanza peluria sul viso perché gli crescesse a dovere. Così è ricorso al trapianto.

Vita privata

Per quanto roguarda la vita privata e sentimentale di Francesco Chiofalo possiamo dirvi che è davvero ricca di gossip. Prima della sua partecipazione a Temptation Island non sappiamo nulla, ma da quel momento in poi, essendo diventato un personaggio noto, abbiamo molte informazioni.

Francesco Chiofalo è stato a lungo fidanzato con Selvaggia Roma, anche lei appartenente oggi al mondo dello spettacolo. I due convivevano da cinque anni e decisero di partecipare nel 2017 a Temptation Island a seguito delle problematiche di coppia. E qui dettero decisamente spettacolo, facendo anche divertire il pubblico per i loro modi di fare. Si lasciarono dopo questa esperienza e lui provò più volte a riconquistarla, ma invano.

Messa da parte la relazione con Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo a maggio 2019 iniziò una frequentazione con Antonella Fiordelisi, modella e schermitrice. I due uscirono allo scoperto abbastanza improvvisamente sui social facendo molto parlare di sé. E la loro relazione fu piena di ospitate televisive. Poi, ad agosto dello stesso anno, lei in lacrime dichiarò su Instagram che aveva scoperto che Francesco fino a giugno stava frequentando in contemporanea un’altra ragazza. Tra rivelazioni nei programmi televisi, commenti dell’ex Selvaggia e post di dolore immenso da parte dello stesso Chiofalo, alla fine lui e Antonella tornarono insieme. Dopo tutti questi tira e molla, Francesco e Antonella si sono lasciati ad aprile del 2021 dicendo che il sentimento non era più lo stesso di prima.

Da giugno del 2021 Francesco Chiofalo è fidanzato con Drusilla Gucci, appartenente alla nota famiglia della casa di moda ed ex partecipante de L’Isola dei famosi. I due hanno passato una vacanza insieme in Turchia e l’ufficialità della loro relazione è arrivata sul red carpet del Festival di Venezia.

Nella vita privata di Francesco Chiofalo c’è anche un momento di estrema difficoltà e dolore e cioè la sua malattia. A gennaio del 2019, infatti, fece sapere tramite social che si sarebbe dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico al cervello. Gli fu infatti diagnosticata una massa tumorale benigna da rimuovere immediatamente.

Dove seguire Francesco Chiofalo: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Francesco Chiofalo, è possibile anche seguirlo sui social. A tal proposito vi rimendiamo al suo profilo Instagram che conta oltre 1,6 milioni di follower.

La sua pagina contiene soprattutto post riguardanti il suo lavoro di personal trainer e modello. E non mancano le sponsorizzazioni per vari brand.

Ci sono inoltre delle foto con la mamma e qualche scatto di Francesco Chiofalo con la fidanzata Drusilla Gucci. Sono invece state cancellate le foto con le ex.

Carriera

Appasionatissimo di sport e fitness, il lavoro di Francesco Chiofalo è quello di personal trainer. Ma è anche modello e sponsorizza prodotti di vari brand, specialmente legati allo sport. Inoltre è proprietario, insieme ai suoi genitori, di un B&B Guesthouse a Roma.

Temptation Island

La carriera di Francesco Chiofalo in TV è iniziata nel 2017 quando ha partecipato a Temptation Island insieme alla fidanzata di quel periodo Selvaggia Roma. Qui i due si sono resi protagonisti e lui è stato tentato da Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, e Roberta Carluccio. Proprio a seguito di quanto successo nel docu-reality, Francesco e Selvaggia si sono lasciati.

Uomini e donne

Francesco Chiofalo ha partecipato anche ad alcune puntate di Uomini e donne. Lui e Selvaggia, infatti, vennero invitati dopo la partecipazione a Temptation Island per raccontare se fosse cambiato qualcosa (come accadeva sempre nelle varie edizioni del programma). Attraverso il dating show, l’ex coppia fu protagonosta di alcune esterne, poiché Francesco voleva riconquistare Selvaggia. Come sappiamo, questo non servì a nulla.

Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show

Nel 2022 Francesco Chiofalo partecipa a La Pupa e il Secchione Show. Il programma è totalmente rinnovato rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Infatti ci sarà un ritorno in studio in diretta.

I concorrenti, sia famosi che non famosi, vivranno insieme in una sontuosa villa. Studieranno e si divertiranno. Francesco Chiofalo veste i panni del pupo. A tal proposito, vediamo il resto del cast…

Il cast de La Pupa e il Secchione Show

Curiosi di sapere qual è il cast de La Pupa e il Secchione Show? Ecco la lista dei concorrenti:

Paola Caruso (Pupa)

(Pupa) Francesco Chiofalo (Pupo)

(Pupo) Flavia Vento (Pupa)

(Pupa) Nicolò Scalfi (Secchione)

(Secchione) Gianmarco Onestini (Secchione)

(Secchione) Aristide Malnati (Secchione)

(Secchione) (IN AGGIORNAMENTO)

Presente anche una giuria formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e da un misterioso giudice. Secondo i rumor che circolano si pensa a Soleil Sorge.

Il percorso di Francesco a La Pupa e il secchione show

Il percorso di Francesco Chiofalo nel programma La Pupa e il Secchione Show ha inizio il 15 marzo 2022 su Italia 1. La trasmissione viene condotta da Barbara d’Urso. Come detto, Francesco avrà il ruolo di Pupo.

1^ puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

