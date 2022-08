Teresanna Pugliese, ex di Uomini e Donne, ha risposto in maniera molto decisa alle critiche mosse da un hater

La dura replica di Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese è stata una delle troniste del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. In queste ultime ore, però, si è trovata al centro di una situazione poco piacevole. Qualcuno, infatti, ha commentato un post in cui si è mostrata con degli occhiali da sole e un costume da bagno. Questo utente ha affermato che lei avrebbe il seno calante. Tutto ciò ha scatenato la durissima reazione di Teresanna, la quale ha pubblicato il tutto in un post su Instagram:

“Questa è la triste storia di una società che fallisce ogni giorno di più. Secondo quale illusorio criterio giudichi il corpo degli altri, stabilendo l’indumento adatto o meno adatto? Secondo quale assurdo criterio credi che uno può o non può? Vorrei tanto vedere il tuo di corpo e soprattutto conoscere la tua vita e capire quale tristezza ti affligge per dare spazio e tempo al giudizio sterile!

Fin quando non smetteremo di correre dietro la perfezione, quella poca “realtà” che ci rimane svanirà del tutto! Il mio corpo è “vero” e il mio seno è un seno che ha allattato un bambino. La mia mente è stabile e credo ancora nella verità delle cose. Mi piaccio e so di essere diversa con le mie imperfezioni. Questo mi basta! Perché non voglio somigliare o ambire a essere nessun altro!“

Teresanna Pugliese, quindi, ha concluso il suo discorso in questa maniera:

Questa volta questo misero messaggio ha colpito me che sono lucida e consapevole che il mondo è vittima di una massificazione globale, ma la prossima volta, purtroppo, potrebbe colpire una ragazza giovane ancora innocente, ancora insicura, probabilmente ne soffrirà e probabilmente incomincerà a non piacersi più e magari chiederà alla mamma di ricorrere ad un intervento di chirurgia, anche se non ce n’è bisogno, solo per essere apprezzata da una società effimera e da menti del ca**o come le vostre. Proviamo a comunicare più verità, il mondo è ai minimi termini e le menti sono in letargo.

