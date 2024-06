“Attacco epilettico e cecità temporanea”, Francesco Chiofalo parla del ricovero in ospedale

NEWS

Debora Parigi | 19 Giugno 2024

Francesco Chiofalo

Ospite a Mattino 4, Francesco Chiofalo ha raccontato i motivi per cui è statp ricoverato in ospedale un paio di giorni fa

Un paio di giorni fa Francesco Chiofalo è finito in ospedale ed è stato ricoverato. L’ex volto di Temptation Island aveva ripreso il suo trasporto in ospedale mettendo poi il video sui social. Ma cosa gli è realmente successo? Il ricovero è legato all’operazione agli occhi a cui si era sottoposto? Ospite a Mattino 4, Chiofalo ha raccontato tutto nel dettaglio.

I motivi del ricovero di Francesco Chiofalo in ospedale

Alcuni giorni fa Francesco Chiofalo ha spaventato i suoi follower quando ha messo nelle storie una serie di video in cui si è visto che è stato portato in ospedale con un’ambulanza. Lo hanno ricoverato e si è sottoposto ad alcuni accertamenti. L’ex volto di Temptation Island parlava del fatto che non ci vedesse più e questo ha fatto pensare che avesse subito qualche complicazione dopo l’operazione per il cambio di colore degli occhi.

Dopo quei video non abbiamo più saputo cosa gli fosse successo. Ma oggi Chiofalo è stato ospite di Mattino 4 e ha avuto modo di raccontare tutto nel dettaglio. In pratica il ricovero è avvenuto a seguito di un attacco epilettico di cui lui ha scoperto di soffrire dopo l’operazione per il tumore al cervello. La cecità è stata una conseguenza dell’attacco a causa però della sua operazione. Ha infatti detto a Federica Panicucci:

“Sono stato riceverato d’urgenza perché ho avuto un attacco epilettico, quindi non per un problema inerente agli occhi. È stato un attacco epilettico perché io ho avuto un intervento per levare un tumore in testa qualche anno fa. E purtroppo si è creata una camera d’aria all’interno del cranio. E ho scoperto pochi giorni fa di soffrire di epilessia. L’attacco epilettico ribalta gli occhi. Succede che, avendo fatto da poco questo intervento, purtroppo quando ho ribaltato gli occhi e sono tornati normali, io ho avuto un momento di buio. Mi è stato detto che probabilmente senza l’intervento agli occhi non avrei avuto questa cecità momentanea. Che poi è quello che mi ha fatto preoccupare maggiormente”.

Poiché in questa puntata di Mattino 4 si parlava di chirurgia estetica e in particolare di interventi agli occhi, Francesco Chiofalo ci ha tenuto a precisare delle cose. Ha infatti detto che lui non ha mai incentivato i suoi follower a sottoporsi a questa operazione: “Io non ho in nessun modo, raccontando questo mio percorso, cercato di incentivare o indurre nessuno a fare questa operazione. Anche perché non ho fatto pubblicità alla clinica, non ho detto il nome della clinica”.