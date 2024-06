NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2024

A seguito di un malore, ieri sera Francesco Chiofalo è stato trasportato in ospedale in ambulanza: le sue parole

A seguito del delicato intervento per cambiare colore agli occhi, in queste ore Francesco Chiofalo è stato trasportato in ambulanza dopo aver avuto un malore.

Come sta Francesco Chiofalo

Sono state ore intense e difficili le ultime per Francesco Chiofalo. Come tutti sappiamo solo di recente l’ex protagonista di Temptation Island è finito al centro dell’attenzione mediatica, dopo essersi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per cambiare colore agli occhi. Nonostante le difficoltà dell’operazione, pare che tutto sia andato a meraviglia e pochi giorni fa l’influencer ha mostrato il risultato ai suoi follower. Tuttavia ieri sera qualcosa ha fatto preoccupare i fan.

Francesco Chiofalo ha infatti avuto un malore ed è stato così trasportato d’urgenza in ospedale in ambulanza. Sui social così il celebre Lenticchio ha condiviso alcuni momenti della serata e in una delle clip postate dal pronto soccorso si sente chiaramente Chiofalo affermare: “Non ci vedo nemmeno bene”. Successivamente Francesco ha aggiunto:

“Questa sera è stata una serata veramente pessima. Sto malissimo e mi hanno ricoverato d’urgenza. Sono molto giù di morale. Spero si risolva la cosa al più presto e che vada tutto bene”.

Naturalmente sui social non è mancata la preoccupazione dei fan. Al momento tuttavia non è chiaro cosa sia accaduto a Francesco Chiofalo e come sta ora. Di certo però l’ex protagonista di Temptation Island è sotto controllo e nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti sul suo stato di salute.

Di recente intanto Francesco, rispondendo alle domande dei fan, ha rivelato un retroscena riguardo alla sua partecipazione saltata al Grande Fratello Vip. In merito ha raccontato: “Qualche anno fa mi contattò telefonicamente Alfonso Signorini per partecipare al casting del GF Vip. Venni confermato come concorrente ufficiale, con molti mesi di anticipo rispetto l’inizio del programma. Poi poche settimane prima dell’inizio del programma mi dissero che purtroppo non potevo più partecipare al reality senza avermi mai dato una spiegazione”.