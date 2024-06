Chiara Ferragni festeggia il diploma di Leone, che supera il I anno di scuola elementare (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 19 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Festa di fine anno scolastico per Leone Lucia Ferragni. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, ha concluso il suo primo anno di scuola elementare e a settembre frequenterà il secondo. Per l’occasione nella scuola privata che frequenta è stata fatta una “festa di diploma” proprio come una scuola americana.

La festa di fine scuola di Leone con mamma Chiara Ferragni ma senza Fedez

Sembra ieri che Leone Lucia Ferragni inziava la scuola materna. E adesso ha finito già il primo anno di elementari e a settembre passerà al secondo. La scuola che Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto per i loro figli (la frequenta anche Vittoria) è la Saint Louis School. Si tratta di una delle scuole private migliori di Milano e davvero molto prestigiosa.

Per festeggiare quindi la fine della scuola, come accade in molti istituti, è stata fatta una festa. Ma in questa scuola in particolare sembra una vera e propria festa di diploma come nei college americani. Sì perché fuori dall’edificio hanno appeso uno striscione con scritto “Class of 2024” e la stessa Chiara Ferragni ha mostrato un cappello da diploma fatto con la carta e con scritto Leone. Si tratta di un “lavoretto” fatto proprio dai bambini che hanno finito l’anno scolastico.

Chiara Ferragni ha quindi mostrato, con alcune foto nelle sue storie Instagram, di partecipare a questa “festa dei diplomi” organizzata dalla scuola di Leone. Ma all’evento a quanto pare non era presente Fedez. Scorrendo le storie Instagram del rapper, infatti, non ci sono contenuti inerenti questa festa, mentre ce ne sono riguardanti altro. Magari il cantante è andato, ma ha preferito non condividerlo sui social. Non possiamo saperlo.

Come detto, la scuola frequentata da Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez, è la Saint Louis School e dà una grande preprazione ai suoi allievi. Citiamo ad esempio Leone che a 5 anni leggeva già fluentemente in inglese. Ovviamente questa scuola ha un costo elevato che non è alla portata di tutti. L’iscrizione per il primo anno infatti costa 2.800 euro, mentre per gli anni a venire è di 1.800 euro. Per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11.370 euro. La scuola primaria costa 15.730 euro. Per la scuola secondaria la retta è di 18.170 euro. A questi prezzi vanno poi inclusi i pranzi, che variano in base alla sede e oscillano tra i 1.475 e i 1.350 euro.