Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Francesco Mariottini, ex allievo di Amici, scrive sui social una dolce dedica al fidanzato per il suo compleanno

Il tenero post di Francesco Mariottini

Sono passati ben 16 anni da quando Francesco Mariottini ha partecipato alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi, diventando in breve uno degli allievi più amati e seguiti del talent show di Canale 5. Il ballerino ben presto divenne uno dei preferiti di Alessandra Celentano, e ancora oggi il fedele pubblico del programma ricorda con affetto Francesco. Solo pochi mesi fa, Mariottini è tornato all’interno della scuola, stavolta nelle vesti di giudice esterno, e in molti sui social hanno ricordato il suo percorso in trasmissione.

In queste ore intanto proprio il ballerino, che dopo la fine dell’esperienza nel talent show ha dato il via alla sua carriera, è tornato al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto. Sul suo profilo Facebook Francesco Mariottini ha scritto una dolce dedica al suo fidanzato Chris, al quale è legato da ben 6 anni, in occasione del suo compleanno. Queste le tenere parole dell’ex allievo di Amici:

“Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni. Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato in vita mia, che con la sua macchina fotografica cattura le anime invece che le persone. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che migliora la mia vita giorno dopo giorno. Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo ad altri mille anni di cammino insieme”.

Le dolci parole di Francesco Mariottini per il compleanno del suo fidanzato Chris non sono passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web. I fan di Amici nel mentre sognano già di rivedere il ballerino all’interno del talent show di Maria De Filippi, e non è escluso che nelle prossime settimane Francesco possa tornare nelle vesti di giudice.