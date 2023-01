NEWS

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2023

Chi è

Vediamo chi è Francesco Mariottini, ex ballerino di Amici e che fine ha fatto. Età, biografia e Instagram.

Chi è Francesco Mariottini

Nome e Cognome: Francesco Mariottini

Data di nascita: 6 novembre 1985

Luogo di Nascita: Jesi (Marche)

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: ballerino

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @fra.m.official

Francesco Mariottini età e biografia

Quanti anni ha e chi è l’ex ballerino di Amici 7 Francesco Mariottini. Il professionista nasce a Jesi, nelle Marche, il 6 novembre 1985. Di conseguenza la sua età è di 37 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 75 centimetri. Nessuna informazione sul peso.

Da bambino era molto tranquillo e aveva una grande fantasia. Crescendo, poi ha iniziato lo studio della danza. Inoltre si è anche appassionato al pattinaggio artistico e all’apprendimento del violino.

La sua famiglia, la madre e il padre, lo hanno sempre sostenuto nelle scelte di vita che ha fatto. In un’intervista con sipario.it ha rivelato di essere stato molto fortunato a nascere e crescere all’interno di un ambiente dalla mentalità aperta.

Vita privata: Francesco Mariottini è fidanzato?

Non abbiamo molte informazioni in merito alla vita privata dell’ex ballerino di Amici Francesco Mariottini. Sappiamo soltanto che in passato ha avuto una relazione con la collega Alessandra Tognoloni.

Ad oggi, però, non possiamo dire se sia fidanzato oppure single. A quanto pare tiene molto alla sua privacy e nemmeno sui social pubblica informazioni di questo genere.

Dove seguire Francesco Mariottini: Instagram e social

Dove seguire Francesco Mariottini sui social? Non possiamo trovare il ballerino su TikTok. Tuttavia è possibile trovarlo su Facebook e su Instagram.

Nel primo caso conta oltre 30mila seguaci, mentre nel secondo caso ne ha più di 23mila. Molte le foto e i video delle sue performance. In minore quantità vediamo immagini che lo ritraggono nel corso della sua vita quotidiana.

Carriera

Il suo percorso come ballerino inizia a undici anni, ovvero quando comincia a prendere lezioni di danza moderna nella sua città. Nel 2000 Francesco Mariottini ottiene una borsa di studio che lo porta a Firenze presso la scuola di balletto di Toscana e Opus Ballet. Tra il 2007 e il 2008 lo vediamo come allievo di Amici di Maria De Filippi.

Dopo Amici 7 parte la sua carriera. Al termine del talent, infatti, diventa professionista del musical “Io Ballo“. Nello stesso periodo, poi, prende la direzione artistica della scuola Umbria Ballet di Gubbio, in collaborazione con Marina Tofi e Alessandra Tognoloni. Dal 2010, invece, entra nel corpo di ballo di Amici.

Ha alle spalle anche un breve passato come attore nella fiction Ho sposato uno sbirro 2 e nel lungometraggio Dance for Life. Nel frattempo, però, lavora per diversi compagnie di ballo come Emox Balletto e MM Contemporary Dance Company. A settembre 2015 entra a far parte, come solista, della compagnia Stadttheater Giessen – Tanzcompagnie e del Balletto di Monte-Carlo.

Ma che fine ha fatto oggi il ballerino Francesco Mariotti? Cosa fa? Nel 2021 è stato protagonista dello spettacolo teatrale Cenerentola. Nel 2022, invece, ha concluso la stagione interpretando Faust nell’omonima opera di Jean-Christophe Maillot. A gennaio 2022 è ospite della ventuduesima edizione di Amici come giudice di ballo.

Amici 7

Il ballerino nella settima edizione di Amici

Il debutto in televisione per Francesco Mariottini avviene tra il 2007 e il 2008 quando prende parte ad Amici 7. Qui si distingue per le sue abilità e diventa uno dei ballerini preferiti di Alessandra Celentano.

Molto spesso sui social ricorda questa parte della sua vita con affetto, pubblicando dei video e scrivendo dediche ai suoi compagni d’avventura dell’epoca.

Ho sposato uno sbirro 2

Come abbiamo accennato poc’anzi, Francesco di Amici 7 ha anche un breve passato come attore. Su YouTube, infatti, possiamo trovare il video della scena che ha girato per la fiction Ho sposato uno sbirro 2.

Nell’episodio “Testimoni di nozze“, quindi, si cala nei panni di un attore che sta girando un programma di cucina.

Amici 22

Nel 2023 Francesco Mariottini, dopo anni passati a lavorare come professionista nel corpo di ballo, torna nelle vesti di giudice ad Amici 22. In questo caso deve esprimere le sue preferenze verso i giovani ballerini che si mettono in gioco.