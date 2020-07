Francesco Monte al Festival di Sanremo? Lui svela com’è nata la sua carriera da cantante

1 Dopo aver debuttato come cantante, Francesco Monte svela com’è nata la sua carriera artistica e se parteciperà al Festival di Sanremo

Qualche ora fa a tornare sotto le luci mediatiche è stato niente che meno che Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne come sappiamo ha infatti deciso di dare una svolta alla sua carriera, debuttando ufficialmente come cantante. Così il bel modello ha lanciato il suo primo singolo, Siamo Già Domani, che sta ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Ma com’è nata la carriera artistica di Monte e cosa l’ha spinto a lanciarsi nel mondo della musica? A svelarlo è Francesco in persona, nel corso di un’intervista alla trasmissione radiofonica Non Succederà Più. L’ex gieffino ha così raccontato che tutto è iniziato dopo la partecipazione a Tale e Quale Show lo scorso anno. Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Isa&Chia:

“Partecipare a Tale e Quale è stata per me una nuova esperienza televisiva, dopo aver preso parte a reality e dopo aver svolto diversi lavori nel mondo della moda. Io ho sempre canticchiato insieme ad amici e familiari, ma oltre non ero mai andato e quindi quella è stata la situazione in cui ho potuto mettere alla prova me e capire. Poi vedendo che la cosa andava bene stranamente ho capito di sentirmi più a mio agio in quel contesto, che in altri che ho sempre frequentato come i reality o la moda.”

A quel punto la domanda fatidica che tutti si stavano ponendo: Francesco Monte parteciperà al prossimo Festival di Sanremo? Ecco cosa svela lui a riguardo:

“Mi sono appena lanciato nella carriera musicale a 30 anni e penso che non ci sia mai una data di inizio o di fine per le cose e mi viene da fare il paragone con Ligabue che ha iniziato come me a 30 anni, ma devo ancora fare il mio percorso. Allo stesso tempo non ci deve essere il pregiudizio da parte delle persone verso qualcuno che vuole portare avanti più idee. Lo stesso è accaduto a Francesco Arca o Luca Argentero, che hanno dimostrato con caparbietà che le etichette si possono togliere”.

Ma non solo. Scopriamo cosa svela Francesco Monte in merito al video di Siamo Già Domani.