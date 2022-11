Francesco Monte rompe il silenzio e smentisce la versione di Antonella Fiordelisi

NEWS

Debora Parigi | 10 Novembre 2022

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

Le parole di Francesco Monte su Antonella Fiordelisi

Nei giorni scorsi sul web si è diffusa la voce secondo cui Antonella Fiordelisi avrebbe detto dentro la Casa del GF Vip 7 di aver avuto in passato un flirt con Francesco Monte. Anche se non esistono video a dimostrazione di questa dichiarazione. E presumibilmente questa storiella ci sarebbe stata nel periodo in cui lui frequentava Giulia Salemi.

Come detto, il pettegolezzo è rimbalzato prima su Twitter e poi su tutti i social. Ma è davvero così? La vippona ha davvero avuto un flirt con l’ex gieffino ed ex di Uomini e donne? Il sito Fanpage.it ha deciso di raggiungere il diretto interessato e gli ha chiesto delucidazioni in merito al gossip. “Ho letto un po’ di cose in giro e mi sono fatto due risate”, ha esordito Monte. E ha smentito tutto quanto:

Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici.

Ma non solo. Oltre al fatto di non conoscerla (se non di nome), Francesco Monte ha anche aggiunto che sarebbe stata proprio Antonella Fiordelisi a contattarlo nel 2018. Ma lui non gli avrebbe nemmeno dato udienza. La vippona gli avrebbe scritto via social per avere informazioni sui suoi progetti lavorativi. Ma Monte non le avrebbe dato molto spago. Ha infatti spiegato:

Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì. Quindi, oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci conosciamo minimamente. Tutto ciò si chiama diffamazione gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile.

Tra l’altro, dalle sue parole constatiamo che tutto di quello che la Fiordelisi avrebbe presubilmente detto, sarebbe totalmente falso. Oltre al fatto che tra i due non c’è stato alcun flirt e che sarebbe stata lei a contattare lui e non viceversa, lo scambio di messaggi sarebbe avvenuto anche prima della relazione con la Salemi. Infatti Monte ha specificato: “Il periodo in questione è Giugno 2018. Ero single Non stavo con nessuno. È stato il periodo pre Grande Fratello a cui ho poi partecipato a settembre 2018”.