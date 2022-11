NEWS

Nicolò Figini | 10 Novembre 2022

GF Vip 7

Francesco Monte e Antonella Fiordelisi hanno avuto un flirt?

Qualche giorno fa Antonella Fiordelisi aveva rivelato che Francesco Totti le avrebbe scritto in passato: “Io in realtà non so il periodo preciso. Mi scrisse solo “ciao”. Rimase la richiesta di messaggio, ma non l’ho visto, l’ho notato tardi, altrimenti forse avrei risposto, forse… non so. È successo qualche mese fa mi pare. Non ricordo se durante o dopo l’estate. Dovreste chiedere a mio padre a quando risale. Se si era lasciato con Ilary? Sì sì. Non so magari era solo… Non saprei. Stava insieme a Noemi e la farà arrabbiare Noemi? Ah..ciao Noemi“. Il calciatore ha reagito in seguito alla notizia.

Oggi però parliamo di un’altra frase che avrebbe detto Antonella nella Casa del Grande Fratello Vip. Al momento non abbiamo dei video che provino questo fatto e dobbiamo attenerci ai discorsi riportati dal web e ripresi anche da profili Instagram come per esempio PipolTV. Facendo un passo indietro, nell’ultima diretta andata in onda del reality Giulia Salemi ha smascherato la vippona tramite dei tweet. La Fiordelisi, infatti, si era lamentata con Oriana Marzoli perché si allena in intimo. Gli utenti del web, però, sono andati a ripescare delle foto in cui lei fa la stessa identica cosa.

Questo ciò che avrebbe detto nella notte dopo questo momento:

“Antonella Fiordelisi, dopo l’ultima puntata del GFvip7, ha avuto un momento down a causa dei tweet che Giulia Salemi ha letto durante la puntata. In molti sul web, l’hanno attaccata per la sua ‘conoscenza’ con Edoardo Donnamaria e il suo percorso in generale all’interno della Casa più spiata d’Italia. Antonella, stanotte, ha rivelato di aver avuto un flirt con Francesco Monte (“che in quel periodo aveva avuto una storia con Giulia Salemi”), ex storico dell’influencer“.

Ricordiamo che non ci sono video a conferma di quanto affermato dalla vippona. E potrebbe anche darsi che abbia fatto male i calcoli. Forse il loro flirt è avvenuto prima o dopo la relazione di Francesco Monte con Giulia Salemi. Continuate a seguirci per molte altre news.