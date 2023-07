NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

La nuova canzone di Francesco Nozzolino

Sono anni che Francesco Nozzolino è nel cuore del grande pubblico. L’influencer come sappiamo è uno dei protagonisti del Minimondo di Avanti Un Altro, il celebre programma di Paolo Bonolis, e nel corso del tempo ha partecipato a diverse trasmissioni del Biscione. Non tutti sanno però che Nozzolino ha anche debuttato cantante. Nel 2019 infatti Francesco ha rilasciato il suo primo singolo, Mi piace la zucchina, mentre nel 2020 ha pubblicato il brano Pesce e pesce po po po.

In queste ore, come se non bastasse, a distanza di tre anni dall’ultimo pezzo, Nozzolino è tornato con una nuova canzone, dal titolo Voglio l’uccello, che sta già attirando l’attenzione del web. Il brano ha infatti conquistato i social, e non è mancato anche il video ufficiale del singolo, che sta facendo divertire gli utenti.

Nel mentre qualche anno fa, come qualcuno saprà, proprio Francesco Nozzolino ha raccontato nel corso di un’intervista del dramma che l’ha segnato durante l’adolescenza. Il celebre protagonista di Avanti Un Altro ha infatti raccontato della morte della madre, e in merito ha affermato:

“Mia madre è stata male fin da quando frequentavo le scuole elementari. Era cardiopatica e ha trascorso gran parte della sua vita passando da un ospedale all’altro. La sua salute è sempre stata cagionevole ed è peggiorata di anno in anno. Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezz’ora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la sua morte. Solo mangiando riuscivo ad affrontare il mio dolore. Ero già cicciottello, ma giorno dopo giorno mi sono trovato a pesare quasi due quintali”.