NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

Sophie Taricone, figlia dell’ex gieffino Pietro Taricone, in vacanza in Sicilia con la mamma Kasia Smutniak

Giorni di relax per Sophie Taricone

In queste ore a conquistare nuovamente il web è stata Sophie Taricone. Come in molti sapranno la giovane 18enne è l’unica figlia di Pietro Taricone, venuto a mancare nel 2010, e di Kasia Smutniak e nel corso degli anni è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica. La ragazza infatti è stata più volte paragonata ai suoi genitori, per via dell’incredibile somiglianza sia con il padre che con la madre.

In queste ore intanto il settimanale Chi ha paparazzato proprio Sophie mentre si trovava a Taormina, dove si è goduta qualche giorno di vacanza, insieme alla sua famiglia. La giovane Taricone si trovava infatti non solo insieme a sua madre Kasia, ma anche insieme a Daniele Procacci, marito dell’attrice, e al piccolo Leone, il figlio nato dal loro amore nel 2015.

Come mostrano le immagini, che potete trovare QUI, Sophie Taricone si rilassa sotto l’ombrellone, per poi scambiare qualche chiacchiera con Kasia Smutniak, prima di tuffarsi in acqua. La giovane nel mentre è anche molto legata al suo patrigno e a suo fratello Leone, col quale ha un bellissimo rapporto. Le foto della vacanza nel mentre stanno già facendo il giro del web, e nuovamente gli utenti stanno facendo notare come Sophie sia sempre più simile ai suoi genitori.

Solo qualche mese fa intanto proprio la Taricone aveva parte alla fashion week di Parigi insieme alla Smutniak. In quell’occasione Sophie aveva conquistato il web, apparendo in splendida forma insieme alla mamma, alla quale è legatissima.