Nonostante abbia dato tutto sé stesso, Francesco Paolantoni è stato stroncato da Mariotto a Ballando con le Stelle, con un secco 2. La scelta ha generato malcontento nel pubblico!

Ballando, Mariotto stronca Francesco Paolantoni

Lo sappiamo, la giuria di Ballando con le Stelle è sempre molto esigente. E dunque nonostante si tratti della prima puntata, con degli passi ancora da rodare per i concorrenti, non ha fatto sconti a nessuno. Nemmeno a Francesco Paolantoni, accompagnato dalla ballerina Anastasia Kuzmina!

Il noto e amato attore comico nonostante la sua verve ironica, è rimasto molto concentrato per poter fare colpo sulla giuria del programma del sabato sera di Rai 1. È entrato in studio molto emozionato, ma questo non l’ha comunque fermato da fare del suo meglio!

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina hanno preparato un bel charleston, che subito dopo l’esibizione ha avvertito a giuria: “Sono abituato ai voti bassi”. Nonostante la paura però Zazzaroni li ha premiati: “Sorprendente, ho visto molto di peggio!”

“Ha rotto il ghiaccio, grande disinvoltura”, ha continuato Canino. Anche per la presidente Carolyn Smith è stata una buona performance. Da insegnante di danza ha comunque dato qualche suggerimento, che promette comunque bene. Anche Selvaggia Lucarelli ha fatto i complimenti, ma ha lanciato qualche stoccata: “Di solito quando si parte bene poi… bravi, ma era tutto un po’ uguali”. Mariotto invece si è lasciato andare alle sue solite battute a Ballando con le Stelle, tra il serio e il faceto.

I voti della giuria sono stati per la precisione: 7, 6, 4, 5 e 2 per un totale di 24 punti. Proprio il 2 di Mariotto ha generato fastidio da parte del pubblico, che si è detto in totale disaccordo. Anche Anastasia Kuzmina si è lamentata: “No, ma non era da 2”. Insomma, i giurati di Ballando con le Stelle non scherzano.