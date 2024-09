Stasera a Ballando con le Stelle Federica Nargi è stata involontariamente coinvolta in una gaffe di Fabio Canino, che l’ha scambiata per… Chiara Nasti! La gaffe ha scatenato ovviamente l’intervento di Selvaggia Lucarelli.

La gaffe di Canino con Federica Nargi

Il suo compagno Alessandro Matri l’aveva avvisata, suggerendole di dare il tutto per tutto in una sfida come quella di Ballando con le Stelle. Questo è consiglio è arrivato a causa di una giuria che, ovviamente, si aspetta di vedere delle esibizioni piacevoli. Ma Federica Nargi sarà riuscita a rispettare le aspettative prefissate?

Assolutamente sì! L’ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato di voler dimostrare quanto sia diverso mettersi in gioco in gioco in un programma come Ballando con le Stelle. Il suo insegnante Luca Favilla gli è stato di grosso aiuto e insieme hanno portato a casa una bellissima esibizione.

Terminata la prova Milly Carlucci ha dato la parola a Fabio Canino. Il giudice di Ballando con le Stelle però ha commesso una gaffe: “Non ti conoscevo, ma mi ha sorpreso. A parte che tu hai fatto un baby shower o come si chiama che vabbè….”, ha esordito. La frase però ha spiazzato tutti, con la stessa Federica Nargi che ha domandato cosa stesse insinuando: “Non l’ho mai fatto in realtà, non è vero”.

A bacchettare il collega di giuria è stata Selvaggia Lucarelli che, intervenuta, si è permessa di fermare sul nascere Fabio Canino, invitandolo a informarsi meglio la prossima volta: “Ma che stai dicendo, ma ti vuoi documentare? Non l’ha mai fatto e poi non è assolutamente lei. Se ti manca la cultura generale devi stare zitto”.

la madrazione è ufficialmente iniziata #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/VPGeICoehM — OPI | Acquasantiera era (@opiquellovero) September 28, 2024

Non è stato fatto il nome di Chiara Nasti, ma il riferimento è stato palese a dire il vero. In ogni caso proprio Federica Nargi ha precisato che c’è stato uno scambio di persona! Fabio Canino ha dovuto così ammettere di aver fatto una gaffe! “Scusate, scusami, Federica…. ho commesso una gaffe”, ha dichiarato.

Federica Nargi in ogni caso ha totalizzato un buonissimo punteggio: 33 punti totali.

Il momento è diventato chiaramente virale sui social e ha fatto molto scalpore!