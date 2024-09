In stanza da letto, insieme alle compagne di Non è la Rai, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo si è sfogata contro Helena Prestes e le ha sferrato alcune accuse. Presente alla conversazione anche Yulia Naomi Bruschi, che non sembra andare così d’accordo con la modella brasiliana!

Pamela Petrarolo contro Helena Prestes

Ore piuttosto movimentate nella Casa del Grande Fratello! Dopo l’uscita momentanea dal reality di Clarissa Burt e le parole che si è lasciata scappare Jessica Morlacchi su Luca Giglioli, l’argomento di maggior rilevanza torna a essere Helena Prestes! Il trio di Non è la Rai, formato da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, ha riservato delle dure critiche alla modella brasiliana.

L’atteggiamento di Helena Prestes non sembra andare proprio giù e il trio di Non è la Rai è piuttosto on fire contro di lei! Pamela Petrarolo ha incluso nella conversazione anche Yulia Naomi Bruschi (che poco dopo la puntata ha lanciato un avvertimento a Lorenzo Spolverato su Helena). La Petrarolo ha spiegato alle sue amiche di aver consigliato ad Helena di mangiare piano, per evitare così di stare poi male.

Il suggerimento dato da Pamela Petrarolo però pare aver seccato particolarmente la modella, che è subito andata sulla difensiva. Con un commento poco gradito ha commentato il suo modo di mangiare. L’ex volto di Non è la Rai ha dichiarato, commentando l’accaduto: “Tu mi stai dicendo quella cosa per farmi imbarazzare. Io ci sono rimasta male perché l’avevo rivalutata”, ha detto.

Ecco una parte di conversazione….

Le NonÈLaRai (soprattutto Pamela) sono Incazzate nere con Helena per alcuni atteggiamenti poco rispettosi (secondo il loro parere) tra pochissimo si scanneranno e noi non vediamo l’ora di assistere a questo cinema #GrandeFratello pic.twitter.com/FDDD1uxZvz — _97 (@zabetta97) September 27, 2024

Pamela Petrarolo si è detta sicura del fatto che Helena Prestes sia davvero irrispettosa verso l’intero gruppo e così ha snocciolato diversi episodi accaduti negli ultimi giorni. Si è detta persino infastidita di non aver ricevuto nemmeno una risposta mentre augurava la buonanotte: “L’educazione non è un cosa che si compra. O ce l’hai o non ce l’hai. E lei non ce l’ha”.

Anche Eleonora e Ilaria di Non è la Rai si sono dette d’accordo con la loro amica. Del loro stesso avviso sembra essere pure Yulia. Tutte hanno criticato aspramente il comportamento della loro compagna. Credono manchi di rispetto al gruppo e viva questa avventura semplicemente solo in base ai suoi interessi.

Probabile che dopo questo sfogo Pamela Petrarolo, insieme alle sue amiche, possano affrontare nuovamente Helena Prestes in un faccia a faccia senza esclusione di colpi. Quale sarà la reazione della modella dopo queste accuse? Ci sarà sicuramente da prendere i pop corn, le dinamiche della Casa del Grande Fratello sono ufficialmente iniziate!