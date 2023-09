NEWS

Andrea Sanna | 5 Settembre 2023

Francesco Totti

La replica di Francesco Totti

Francesco Totti non ci sta e replica a muso duro alle dure critiche nei confronti del figlio Cristian! Essere figlio di un volto noto non è cosa facile, specie se si tratta di un ex calciatore così noto e amato. Spesso questo provoca anche numerose polemiche sul web.

Primo figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, Cristian purtroppo è da giorni vittima di bodyshaming. Tutto si è verificato dopo una foto pubblicata dal ragazzo su Instagram. Uno scatto in cui si mostra con la maglia del Frosinone, la sua nuova squadra.

Francesco Totti ha pensato bene di rispondere e mettere a tacere chi ha denigrato suo figlio Cristian. Qualche utente ha pensato bene di giudicare il fisico del giovane, considerandolo “poco longilineo”. E di commenti così ce ne sono davvero tanti. Frasi che possono ferire una persona e che di conseguenza non sono nemmeno passate inosservate.

A Radio Seria A, in un’intervista Francesco Totti ha deciso di rompere il silenzio e replicare così alle tantissime critiche nei confronti di suo figlio Cristian, lette sotto al post in cui indossa la maglia del Frosinone. Riguardo a questo delicato tema, che fa sempre molto discutere, Totti ha risposto:

“Chi critica su internet penso che sia una persona inesistente. Magari ha anche dei figli. Chi si esprime in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte”.

Per poi mettere a tacere le voci sul perché non suo figlio non abbia continuato alla Roma, ma al Frosinone, Francesco Totti ha fatto sapere che nella squadra giallorossa non sarebbe riuscito a esprimersi nel modo giusto: “Me lo hanno chiesto e io da genitore gli ho detto di godersi questo momento”.

Nel caso in cui non dovesse funzionare, Francesco Totti non è preoccupato: suo figlio cambierà lavoro e troverà dell’altro: “Il suo nome ovunque andrà è sempre quello, dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni”.