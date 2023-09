NEWS

Nicolò Figini | 5 Settembre 2023

Grande Fratello

In queste ore è arrivata una segnalazione in merito alla concorrente del Grande Fratello Giselda Torresan

Il rumor su Giselda del Grande Fratello

Tra i concorrenti del Grande Fratello quest’anno troveremo anche delle persone comuni. Abbiamo parlato già di Letizia Petris, la quale lavora come fotografa ma possiede anche un canale su Twitch. Una segnalazione, inoltre, la collega alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno durante la quale ha sfilato sul red carpet. Molti fan del reality, quindi, hanno lamentato il fatto che non si tratta di una vera e propria sconosciuta.

Oggi, inoltre, arriva una nuova segnalazione anche su Giselda Torresan. Anche lei una “Nip” che lavora come operaia. Il web, tuttavia, ha notato subito una stranezza per quanto riguarda il suo profilo Instagram. La ragazza conta centinaia di migliaia di follower e in molti si sono chiesti come fosse possibile. A svelare il mistero, forse ci ha pensato Deianira Marano su Instagram tramite una indiscrezione:

“Un mio amico la conosce. Ti posso assicurare che si è “dopata” il profilo, è tutto fake. I commenti sotto i suoi post sono fake, come i follower e i like. Il suo obiettivo era diventare qualcuno di famoso eh. Solo al Grande Fratello allora. Se vuoi ti giro in privato le parole del mio amico. Se pubblichi anonima, grazie”.

La segnalazione su Giselda del Grande Fratello

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in queste parole. Al momento non abbiamo certezza ma solo molte domande. Staremo a vedere se sarà Giselda stessa a rispondere non appena entrerà nella casa più spiata d’Italia. Per il momento non possiamo fare altro che aspettare.

Continuate, intanto, a seguirci per non perdervi tante altre news.