Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Francesco Totti

Francesco Totti e Noemi al Bernabeu

Weekend romantico a base di calcio spagnolo per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia nel fine settimana è volata a Madrid per qualche ora, dove si è concessa un po’ di relax, lontana dall’attenzione mediatica. Facciamo riferimento all’interesse ce sta suscitando la separazione dall’ex moglie Ilary Blasi di cui tanto si sta parlando in questi mesi e, soprattutto, nelle ultime settimane.

Quale miglior occasione dunque se non staccare un po’ la spina? Questo è stato pretesto che ha spinto Francesco Totti e Noemi Bocchi a partire insieme per la Spagna. Arrivati a Madrid sono stati accolti da Carlo Ancelotti, che li ha voluti fortemente come ospiti d’onore allo stadio Bernabeu. Così la coppia ha avuto modo di assistere alla sfida di Liga tra Real Madrid e Celta Vigo, conclusasi 2-0 per i padroni di casa con reti di Asensio e Militão. Un risultato che li consolida ancor di più al secondo posto in classifica, alle spalle dei rivali di sempre del Barcellona.

Oltre a essere stati avvistati dai media locali e dai presenti, lo stesso Francesco Totti sul suo profilo Instagram immortalare il momento. Er Pupone ha condiviso sulla sua pagina ufficiale una foto scattata sugli spalti insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi. I due appaiono sorridenti e felici. Altro piccolo dettaglio, come raccolto anche da Fanpage.it, riguarda il post gara. Pare infatti che al termine della partita Totti e Noemi si sarebbero trattenuti per una cena in un ristorante della capitale spagnola.

Sempre su Instagram Francesco Totti ha postato delle immagini in compagnia di alcuni campioni del Real Madrid, che l’hanno taggato nei post o nelle storie. E se l’ex capitano giallorosso ha potuto beneficiare di un po’ di relax in Spagna, Ilary Blasi è rimasta a Roma insieme all’attuale compagno Bastian Muller.