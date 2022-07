1 La verità sul presunto bacio tra Francesco Totti e Noemi

Nell’ultima settimana si è parlato soltanto di Francesco Totti e di Ilary Blasi. Come è ormai noto, dopo 20 anni d’amore l’ex Capitano della Roma e la conduttrice hanno annunciato la separazione ufficiale, lasciando il web senza parole. Ai due nel mentre sono già stati attribuiti diversi flirt. Secondo i pettegolezzi infatti in particolare Francesco avrebbe una nuova fiamma, nonostante al momento si tratti solo di indiscrezioni. Stando a quello che ha svelato il settimanale Chi, Totti si sarebbe legato a Noemi Bocchi, e i due avrebbero trascorso anche la notte insieme a casa di lei. Questo quello che ha riportato la nota rivista:

“Mentre Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale, il settimanale Chi pubblica le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda”.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nella giornata di ieri infatti su Instagram è spuntato un nuovo profilo a nome di Noemi Bocchi. Sull’account in questione è stata pubblicata una foto in cui vediamo proprio Francesco Totti baciare una donna bionda. A quel punto i più si sono convinti che lo scatto mostrasse proprio il primo bacio tra l’ex calciatore e la sua presunta nuova fiamma. Tuttavia la verità è un’altra. I più attenti infatti hanno fatto notare come la donna della foto sia Ilary Blasi! Lo scatto risale al 2018 ed era stato pubblicato sui social proprio da Francesco!

Totti dunque non ha in alcun modo ufficializzato la presunta storia con la Bocchi, che in questi giorni sta facendo mormorare il web. Nel mentre poche ore fa abbiamo appreso come mai Francesco e Ilary hanno annunciato la separazione con due comunicati differenti.