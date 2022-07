1 La paparazzata a Francesco Totti

In queste ore non si parla d’altro che di Ilary Blasi e di Francesco Totti. Dopo le voci di crisi risalenti a qualche mese fa, ampiamente smentite da parte dei due diretti interessati, Dagospia ha sganciato la bomba. Secondo il noto portale infatti la coppia si sarebbe separata in maniera consensuale, e a breve dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale. Come se non bastasse però pochissimi minuti fa il settimanale Chi, sempre grazie all’aiuto degli amici di Dagospia, ha svelato ulteriori dettagli su quello che starebbe accadendo.

La nota rivista ha infatti pubblicato le foto (che potete vedere QUI) che vedono apparentemente Francesco Totti trascorrere la notte a casa di un’altra donna, che starebbe frequentando da ormai due mesi. Questo quello che si legge su Dagospia, che racconta nei particolari quello che sarebbe successo:

“Mentre Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale, il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia”.

Ma non è finita qui. Sempre il settimanale Chi infatti ha ricostruito quello che sarebbe accaduto in questi mesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare infatti che l’ex Capitano della Roma abbia trovato dei messaggi compromettenti sul cellulare di sua moglie. Andiamo a scoprire di più.