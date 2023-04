NEWS

Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Giulia Cavaglià

Ex tronista affonda Giulia Cavaglià

Sono bastate poche storie su Instagram e uno sfogo per scatenare una polemica intorno a Giulia Cavaglià. L’influencer, conosciuta per essere stata protagonista di Uomini e Donne in passato, ha vissuto una disavventura come raccontato sui social. Per farla breve, la Cavaglià ha fatto ritardo di pochi minuti (a detta sua) in aeroporto a Barcellona, dove avrebbe dovuto prendere un aereo diretto per l’Italia.

Arrivata lì a Giulia Cavaglià non è stato concesso passare per raggiungere l’imbarco e, di conseguenza, ha perso il volo. Sui social ha fatto una serie di Instagram Stories dove ha aspramente criticato la compagnia aerea e l’hostess di terra con la quale ha litigato. L’episodio ha generato una polemica sul web, con gli utenti che si sono divisi tra chi ha preso le sue difese e chi l’ha ampiamente criticata.

Una bordata arriva anche dall’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Amira Shaimi (da poco diventata mamma) che, nemmeno a dirlo è assistente di volo. In un commento raccolto da Amedeo Venza e riproposto dall’opinionista tra le storie Instagram, la Shaimi ha dichiarato: “Sperare che una compagnia chiuda è alquanto imbarazzante. La gente ormai non lavora e pensa che nessuno ha voglia di lavorare. E pensa che sono 7 anni che dà da mangiare a me e a oltre 7000 dipendenti”.

Le parole di Sara Amira Shaimi contro Giulia Cavaglià

Nel suo monologo Sara Amira Shaimi chi ha tenuto a far presente che le hostess di terra non hanno nulla a che fare con la compagnia aerea in questione: “ma lavorano per le varie compagnie di handing e hanno delle regole che vanno rispettate. Soprattutto se hanno una supervisione non chiudono un occhio”. Sempre l’ex tronista ha dichiarato che la compagnia in questione attaccata da Giulia Cavaglià non c’entra nulla. Ci sarà una replica?