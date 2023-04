NEWS

Nicolò Figini | 6 Aprile 2023

Il rifiuto di Ilary Blasi

Si ritorna a parlare della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Se quest’ultimo continua la sua storia d’amore con Nomi Bocchi, anche la prima sta passando dei bellissimi momenti in compagnia della nuova fiamma Bastian. Di recente è stata vista nel ristorante dell’amico di Totti, Alex Nuccetelli:

“Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary che mi guardano sempre le storie. Non so se c’era Angelo (Marrozzini, il cugino di Francesco Totti, ndr) ma c’era sicuramente la moglie Giorgia. C’erano Ilary, Bastian, e le sorelle Silvia e Melory con i rispettivi compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”.

Parlando, invece, della separazioni, pare che Ilary Blasi abbia rifiutato l’assegno di mantenimento da parte di Francesco Totti. A riportare la notizia anche il profilo Instagram de La Vita in Diretta:

“Qualche giorno fa a Roma si è tenuta l’udienza segreta tra Ilary Blasi e Francesco Totti dove gli ex coniugi non hanno raggiunto un accordo definitivo. Pare infatti che la conduttrice abbia deciso di non chiedere l’assegno di mantenimento all’ex marito”.

Al centro della contesa, però, pare che ci sia la villa all’Eur. La conduttrice, infatti, vorrebbe continuare a viverci fino ai 21 anni della figlia Isobel, che oggi ha 7 anni.

“Oggetto principale della contesa sembra invece essere la mega-villa all’Eur, dove la show-girl vorrebbe continuare a vivere insieme ai figli. Richiesta sulla quale l’ex calciatore sarebbe pronto a cedere a patto che resti all’ex moglie fino ai 21 anni di Isabel, la figlia più piccola che ha da poco compiuto 7 anni”.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.