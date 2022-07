Francesco Totti e Noemi convivono?

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è senza dubbio il gossip di questa estate. Ad alimentare la fine della storia d’amore per la coppia anche i vari rumor e retroscena legati a questa decisione. Mentre la conduttrice ha trascorso dei giorni in Tanzania e ha appena fatto ritorno in Italia, dall’altra parte anche l’ex capitano della Roma ha ripreso in mano la sua vita. Continuano a farsi largo le voci sulla presunta frequentazione, a seguito delle foto uscite sul settimanale Chi, della conoscenza tra lo sportivo e Noemi Bocchi.

Adesso Pipol Gossip ha fatto sapere che addirittura Francesco Totti e la presunta nuova fiamma siano andati a convivere. Ecco quanto emerso dal portale web: “(…) Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna”. Sempre dalla pagina si apprende che ora sarà lui a trascorrere le vacanze con i propri figli, ma insieme a loro pare non ci sarà Noemi: “(…) Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”…

Non abbiamo riscontri a proposito di questo pettegolezzo e Francesco Totti si è chiuso nel suo silenzio tanto che, secondo i ben informati, avrebbe deciso di non partire per Formentera proprio per evitare i paparazzi. Secondo il settimanale Chi, invece, l’ex numero 10 giallorosso avrebbe negato la relazione con Noemi Bocchi:

“(…) Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi”. Stando a quanto scritto dal settimanale, come raccolto da Isa & Chia, il patto prevedeva che nessuno dei due venisse sorpreso in compagnia di nuove o vecchie fiamme. E ancora dalla rivista si legge: Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi. Ma il cerchio si stava chiudendo, non poteva più nascondersi, prima o poi anche la rete di protezione e le strategie del Capitano sarebbero crollate. E forse, inconsciamente, aspettava di essere ‘beccato’”.

Vedremo ora se, dopo le numerose dicerie, Ilary Blasi e Francesco Totti decideranno o meno di intervenire e rivelare quella che è la loro verità.

