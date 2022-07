1 Ilary Blasi è tornata in Italia

Nelle ultime due settimane si è parlato soltanto di Ilary Blasi e di Francesco Totti. La coppia infatti dopo ben 20 d’amore ha annunciato la fine del loro matrimonio. Fin dal primo momento così la conduttrice e l’ex Capitano della Roma sono stati travolti da una bufera mediatica, e numerose sono le indiscrezioni venute a galla, molte delle quali mai confermate. Sia a Ilary che a Francesco infatti sono stati attribuiti nuovi flirt. In particolare sembrerebbe che il calciatore abbia una nuova fiamma, nonostante a oggi non ci sia ancora alcuna conferma in merito.

Nel mentre come sappiamo la Blasi, per fuggire dal caos scaturito a seguito della separazione da suo marito, ha deciso di partire per la Tanzania insieme ai suoi tre figli. La presentatrice de L’Isola dei Famosi ha così trascorso qualche giorno in relax, prima di tornare alla vita vera. Adesso però pare che sia pronta a dare ufficialmente il via a questo nuovo capitolo.

In queste ore infatti Ilary Blasi è tornata in Italia! La conduttrice si è mostrata sui social a Sabaudia, dove ha casa e dove trascorreva le vacanze insieme a Totti. Negli scatti condivisi su Instagram la Blasi appare in splendida forma, più bella che mai, con un bikini rosso fuoco mozzafiato.

Nel mentre in questi giorni si è mormorato che Ilary nelle prossime settimane possa lasciare definitivamente Roma, per trasferirsi insieme ai suoi figli a Milano, dove ci sono gli studi Mediaset. Ma non solo. Pare anche che in questa scelta sia coinvolta Silvia Toffanin, da anni grande amica della Blasi. Secondo le indiscrezioni infatti le due potrebbero prendere parte insieme a un progetto televisivo, che andrebbe in onda proprio da Milano. Che dunque Ilary sia pronta a lasciarsi Roma alle spalle a iniziare la sua nuova vita nel capoluogo lombardo? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.

