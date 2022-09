1 Tradimento a Francesco Totti

Continuano le indiscrezioni per quanto riguarda la fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Questa volta si torna a parlare del momento in cui la conduttrice avrebbe fatto pedinare il calciatore per scoprire dei suoi presunti tradimenti. Il Corriere della Sera, come riporta anche il sito Blogtivvu, ha rivelato che l’ex marito si sarebbe sentito tradito da una persona cara a lui vicino. Questo individuo avrebbe saputo, infatti, del piano della Blasi e non lo avrebbe avvertito:

A questo si aggiunge un dispiacere collaterale. A quanto pare una persona a lui molto cara, di quella cerchia ristretta di affetti che lo protegge da sempre, pur sapendo che sua moglie lo stava facendo pedinare da un investigatore, non lo ha avvisato, chissà perché. E Totti, quando lo ha scoperto, l’ha presa malissimo, vivendolo come un vero tradimento. Ma non è niente, di fronte a quel che dovrebbe patire se davvero Ilary accettasse l’invito di Verissimo e di Silvia Toffanin (conferme ancora non ce ne sono) per raccontare a cuore aperto tutta ma proprio tutta la sua verità. Un’anteprima esclusiva di quanto accadrà nell’aula del tribunale.

Stando sempre alle indiscrezioni, inoltre, pare che Francesco Totti e Ilary Blasi continuino a vivere nella stessa casa ma in aree separate: “zero cordialità, dialoghi ridotti al minimo, civili quanto basta per evitare altri dispiaceri ai tre figli“. Tutto questo nasce anche da una recente intervista, molto lunga, che il calciatore ha rilasciato. Qui ha parlato di Noemi Bocchi e di alcuni presunti tradimenti da parte di Ilary.

