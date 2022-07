1 Il presunto regalo di Noemi a Francesco Totti

Tutti ormai sappiamo della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La prima a confermarla è stata la conduttrice e poi ci ha pensato anche il calciatore: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli“.

Stando alle prime indiscrezioni, però, Francesco Totti avrebbe passato la notte a casa di Noemi Bocchi, la donna con la quale ci sarebbe del tenero già da un po’ di tempo. A riportare la notizia, in questo caso, il settimanale Chi:

Mentre Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale, il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda.

Il Messaggero, a sua volta, ha rivelato una nuova indiscrezione, ovvero un regalo che Noemi avrebbe fatto a Francesco Totti:

La loro storia sembra ormai essere una cosa seria. Tanto che qualche mese fa raccontano che Noemi abbia regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary.

