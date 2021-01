1 Franceska Pepe supporta Maria Teresa Ruta

Nonostante la sua breve permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5, senza dubbio Franceska Pepe è stata tra le concorrenti più discusse dell’edizione. Fin da subito infatti la modella si è messa in gioco, mostrando pregi e difetti, senza mai risparmiarsi. Numerose sono state le liti alle quali la Pepe ha preso parte, tuttavia nel corso della sua esperienza la gieffina ha avuto modo di stringere anche delle belle amicizie, in particolare con Maria Teresa Ruta. Proprio qualche ora fa così, dopo aver visto che la conduttrice è finita per l’ennesima volta al televoto, Franceska ha pubblicato sui social dei bellissimi messaggi a supporto di Maria Teresa, spendendo per lei parole importanti. Queste le sue dichiarazioni:

“I ricordi più belli che io abbia vissuto nella casa del GF sono insieme a lei. Grazie per avermi capita. Ti sei presa cura di tutti noi senza secondi fini. L’hai fatto semplicemente per bontà d’animo quale tu hai. Grazie di essermi stata vicina, di avermi sostenuta quando mi sentivo totalmente sola contro tutti, anche quando sarebbe stato sconveniente per te. Grazie del tuo affetto e delle tue attenzioni. Sei stata sempre altruista, hai fatto da mamma a tutti noi all’interno della casa, avevi sempre una parola di conforto nei momenti no. Se non ci fossi stata tu il mio percorso avrebbe avuto un altro senso. Ti voglio bene”.

Ma non solo. Franceska Pepe ha invitato anche i suoi fan a votare per Maria Teresa Ruta, affinché la conduttrice venga salvata dalla nomination:

“Mi farebbe molto piacere se tutti voi la sosterreste al televoto, anche se per me ha già vinto lei”.

FRANCESKA CON LA K che supporta MTR, la amo 🥺🥺❤️❤️#GFVIP pic.twitter.com/fPONgcTXuU — chef per passione (@mariahsbubble) January 30, 2021

I fan di Franceska Pepe accoglieranno la richiesta della modella e salveranno Maria Teresa Ruta?