È morto Franco di Mare, il popolare giornalista aveva 68 anni

Andrea Sanna | 17 Maggio 2024

A 68 anni è morto il giornalista, molto conosciuto e apprezzato dal pubblico, Franco Di Mare.

Morto Franco Di Mare

Bruttissima notizia giunge dal mondo del giornalismo e della TV. Dopo l’annuncio di un aggravamento nelle scorse ore, ora attraverso una nota Ansa è arrivato il comunicato della famiglia: Franco Di Mare dopo una brutta malattia purtroppo è morto.

A darne annuncio a La Vita in Diretta è Alberto Matano: “Questa è una notizia dolorosa, che non avrei mai voluto dare. Quando qualche ora fa si è diffusa l’informazione di un aggravamento, ho davvero sperato come alcuni dei pochi che lo sapeva, che non fosse reale. Invece devo dirvi che è mancato il nostro amato Franco Di Mare. È morto poco fa”.

Successivamente Alberto Matano ha letto la nota dell’agenzia Ansa in cui la famiglia del giornalista ha dato questa terribile notizia, per poi mandare un caloroso abbraccio alla famiglia.

Il conduttore, molto provato dalla notizia, ha poi ricordato che recentemente Franco Di Mare è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e raccontato i terribili sviluppi della malattia: “Aveva detto che gli restava poco da vivere, ma conoscendo la sua tempra, la sua forza, tutti abbiamo sperato che questo momento arrivasse il più tardi possibile. Il mio abbraccio va a Giulia, sua moglie. Si erano sposati appena due giorni fa. Abbraccio tutta la famiglia e gli amici, che sono lì”.

Poi, poco dopo, sono stati trasmessi alcuni ricordi della carriera di Franco Di Mare.

Anche su Canale 5 Myrta Merlino ha interrotto per un attimo Pomeriggio 5 per dare la notizia. La conduttrice ha ammesso di avere appena ricevuto l’annuncio e di esserne molto triste. Per questo ha voluto ricordarlo con affetto, inviando poi un sincero saluto ai suoi cari per l’accaduto.

