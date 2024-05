Frizioni tra Benedetta Parodi e Damiano Carrara? Una foto dal set di Bake Off alimenta i rumor

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Maggio 2024

Ma è davvero finita l’amicizia che legava Damiano Carrara e Benedetta Parodi? Alcuni fan hanno notato un presunto indizio sul set di Bake Off Italia. Ecco tutto quello che sta succedendo.

Cosa succede tra Benedetta Parodi e Damiano Carrara?

Durante una delle puntata dell’ultima edizione di Pechino Express Damiano Carrara ha eliminato l’amico Fabio Caressa e il giornalista non l’ha presa molto bene. La mattina successiva alla messa in onda dell’appuntamento settimanale, poi, Benedetta Parodi sembrava aver lanciato una frecciatina al collega:

“[…] Quando partono per Pechino non si sa nulla di loro, non hanno il telefono, immagini solo le avventure che stanno vivendo. Un programma come questo fa uscire veramente come sono le persone, Leo forte e dolce come speravo, Fabio viscerale. Sono fiera di voi. Quello che conta è il viaggio”.

Ovviamente le ipotesi del web sono iniziate a correre per tutto il web e in queste ore si sono solidificate dopo una fotografia pubblicata proprio da Benedetta Parodi. In questi giorni stanno venendo registrate le nuove puntate di Bake Off Italia e ritroveremo, oltre alla conduttrice, anche Tommaso Foglia, Ernst Knam e (forse) Damiano Carrara. Tra le new entry ci sarà anche Iginio Massari, che compare nella foto qui sotto.

La foto pubblicata da Benedetta Parodi senza Damiano Carrara

Si sta festeggiando il compleanno di Tommaso e la Parodi ha effettuato lo scatto con Foglia, Iginio e Ernst. Ma dov’è Damiano Carrara? Qui si aprono alcune possibilità secondo gli utenti di Twitter: se ne era già andato dal set oppure non farà parte del cast. In un recente video pubblicato da Damiano stesso su Instagram, infatti, possiamo vederlo in compagnia del collega:

“Guardate chi è venuto a trovarmi? Oggi è il grandissimo compleanno. Oggi si mangia un bel dolcino, tutti te l’hanno fatto oggi”.

Dal suo discorso possiamo verificare che Damiano non era sul set di Bake Off Italia. Cosa sta succedendo dunque? E perché, nel caso fosse vero, non farà parte della prossima stagione? Ricordiamo ancora una volta che i presunti screzi con Benedetta sono solo voci di corridoio e non abbiamo prove in tal senso. Noi di Novella 2000 restiamo disponibili per eventuali smentite e chiarimenti.