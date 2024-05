Benji e Fede stanno per tornare con un concerto evento a distanza di 4 anni dallo scioglimento (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Maggio 2024

Benji e Fede, il duo che si era diviso qualche anno fa, è pronto a tornare sulle in concerto. Ecco quando

Siete pronti al ritorno al ritorno sulle scene di Benji e Fede dopo 4 anni dalla loro ultima apparizione in pubblico insieme? Ecco tutto quello che sappiamo sul concerto che terranno molto presto.

Il ritorno di Benji e Fede

Da anni ormai Benji e Fede si sono separati e nessuno pensava che tra i due potesse rinascere un sodalizio artistico entro qualche tempo. Di recente Benjamin Mascolo aveva scritto una lunga lettera social a Federico Rossi. Il cantante in sostanza gli aveva proposto una reunion scrivendogli con il cuore in mano: “Chi meglio di noi sa come ci si sente a essere soli e senza una direzione precisa?“.

Benjamin gli ha quindi chiesto se avesse voglia di ritornare a fare musica insieme perché considera che il collega abbia “un dono innegabile“. Poi aggiunge:

“La verità è che insieme siamo una forza della natura, nulla è impossibile. Non ci siamo mai dati una vera possibilità di vivere al massimo. Possiamo fare un disco e il tour della vita. Meglio di prima, più di prima“.

Ebbene, pare che questa volta una possibilità se la daranno. In queste ore Benji e Fede hanno annunciato una nuova data a Milano e il concerto si terrà il 16 novembre 2024 presso l’Unipol Forum. Nella foto postata li vediamo vestiti come dei pugili pronti ad affrontare ciò che verrà buttato loro addosso.

Tutti i loro fan saranno sicuramente carichi di gioia ed entusiasmo, non vedranno l’ora di poter acquistare i biglietti. Al momento non sappiamo se si tratta di un evento speciale oppure la prima tappa di quello che sarà un nuovo viaggio per entrambi.

I due cantanti non hanno ancora menzionato alcun album in produzione e quindi possiamo solo aspettare di vedere che cosa accadrà. Noi ovviamente vi terremo informati con tutti gli aggiornamenti del caso.