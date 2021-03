Chi è Fulminacci? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Fulminacci, giovane cantante che nel 2021 sale sul palco del Festival di Sanremo. Dalla vita professionale a quella sentimentale.

Chi è Fulminacci

Nome e Cognome: Filippo Uttinacci

Data di nascita: 12 settembre 1997

Luogo di Nascita: Roma

Età: 23

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: vergine

Professione: cantante

Fidanzata: l’attrice Lia Greco

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @fulminacci

Fulminacci biografia, età e altezza

Chi è il cantante Fulminacci? L’artista nasce il 12 settembre 1997 a Roma. Di conseguenza, la sua età attuale è di 23 anni. Non conosciamo la sua altezza e nemmeno altri dettagli sulla sua vita privata. Non sappiamo come si chiamano o che lavoro facciano i genitori o se abbia fratelli o sorelle.

Per quanto concerne il percorso di studi, invece, ha studiato dalle suore durante le scuole elementari e le medie. In seguito ha frequentato il liceo classico Dante Alighieri a Prato. Detto questo, andiamo a vedere se ha una relazione.

Vita privata: fidanzata

Passiamo, adesso, alla vita privata di Fulminacci, ma parliamone dal punto di vista sentimentale. Molti potrebbero chiedersi se il cantante ha una fidanzata oppure no. La risposta è sì e lei si chiama Lia Greco.

La loro storia ha avuto origine 4 anni fa, come riporta anche il sito Fanpage. Lei ha 27 anni e lavora come attrice nella Capitale. Ha cominciato a lavorare in teatro, per poi spostarsi ai cortometraggi fino ad arrivare alla serie TV Luna Nera, disponibile su Netflix.

Probabilmente i due si sono conosciuti quando Lia ha preso parte al videoclip del brano Tommaso. Su di loro, per ora, non abbiamo altre informazioni. Ecco, però, maggiori dettagli sulla carriera dell’artista.

La carriera di Fulminacci

La carriera di Fulminacci ha inizio nel 2019 con i primi due singoli, ovvero Borghese in borghese e La vita veramente. Questi, infatti, anticipano l’uscita del suo primissimo disco in collaborazione all’etichetta Maciste Dischi. Segue, poi, un tour nazionale da aprile e dicembre dello stesso anno. In estate, intanto, prende parte a diversi eventi, come per esempio il Mi Ami Festival e il Biogram Festival.

Insieme a La Rappresentate di Lista, concorrente come lui a Sanremo 2021, partecipa anche al Flowers Festival di Torino e, in solitaria, al Goa-Boa Festival e al MIND Festival. A ottobre lo vediamo sul piccolo schermo durante una delle classiche interviste fatte da Le Iene, ma anche nei programmi televisivi Viva RaiPlay e Una storia da cantare.

Nel 2020, quindi, Fulminacci prende parte per la seconda volta al Concerto del primo maggio, anche se solo virtualmente a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo intero. In autunno, invece, rilascia il brano Canguro, il quale anticipa il prossimo progetto musicale. Infine, come già accennato più volte, nel 2021 salirà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo.

Canzoni e brani

Fulminacci, per il momento, ha pubblicato soltanto un album nel 2019. Tra quello e l’anno successivo, poi, ha rilasciato diversi singoli con i conseguenti video. Ecco, quindi, di seguito la lista completa:

Borghese in borghese (2019)

(2019) La vita veramente (2019)

(2019) Una sera (2019)

(2019) Le ruote, i motori! (2019)

(2019) San Giovanni (2019)

(2019) Canguro (2020)

(2020) Un fatto tuo personale (2020)

Sempre nel 2020, inoltre, ha collaborato con Mox alla canzone Fin quando il cielo esiste, ma ha anche ottenuto diversi premi. Possiamo, per esempio, citare la Targa Tenco alla Migliore opera prima e il Premio MEI al Miglior giovane dell’anno.

Andiamo, ora, a vedere dove potere seguire Fulminacci sui social.

Fulminacci Instagram, YouTube e profili social

Come fare se voleste seguire Fulminacci sui suoi profili social? Per fortuna non è molto complicato. Su Facebook, infatti, conta circa 8 mila seguaci anche se non pubblica nulla dalla fine del 2020. Twitter, invece, non sembra essere utilizzato da lui.

Su YouTube, poi, i suoi video possono essere visti all’interno del canale dell’etichetta per la quale lavora, ovvero Maciste Dischi. Non ha, perciò, un suo spazio esclusivo, ma lo condivide con gli altri artisti che fanno parte dell’azienda.

Infine, su Instagram ha quasi 70 mila follower. Qui vediamo diverse fotografie che lo immortalano, ma poche lasciano aperta una finestra sulla sua vita personale.

Fulminacci a Sanremo 2021

Questa per Fulminacci è la prima volta al Festival di Sanremo e, secondo quanto ha affermato lui nel corso di un’intervista con Radio Italia, si tratta di un passo ulteriore per farsi conoscere sempre di più al largo pubblico.

Ma non è tutto perché ha parlato, anche se non nel dettaglio, del testo della canzone Santa Marinella (una località sulla costa). Ecco cosa ha affermato riguardo la storia che racconterà:

È una canzone che ho scritto dopo che qualcosa mi è stato raccontato e quindi non ho vissuto esattamente quello che racconterò al Festival. Ciò che mi ha colpito di questa vicenda è il fatto che fosse molto vera ma distante da me e mi desse l’occasione di mettermi nei panni di qualcuno. Perché questo mio amico mi ha raccontato questa storia per molto tempo, in ogni sua sfaccettatura, per cui piano piano era diventata quasi mia però. Siccome non la vivevo io, ho avuto la posizione privilegiata di chi non è coinvolto emotivamente, per cui potevo ragionarci e sviscerarla e mi sono divertito a costruirla sotto forma di canzone.

Testo e canzone

Vi lasciamo, qui di seguito, uno stralcio della canzone Santa Marinella di Fulminacci:

Voglio solamente diventare deficiente e farmi male

Citofonare e poi scappare

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non ci resta, perciò, che attendere l’inizio del Festival per poterci gustare la nuova canzone di Fulminacci. Scopriamo, adesso, anche tutti gli altri Big in gara.

