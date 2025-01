Ieri sera Maria De Filippi ha accolto Stefano De Martino a C’è posta per te e gli ha dedicato delle bellissime parole

Maria De Filippi, nella seconda puntata di C’è posta per te, ha accolto Stefano De Martino come ospite e gli ha dedicato delle bellissime parole dandogli un bacio sulla guancia.

Il bacio sulla guancia di Maria De Filippi a Stefano De Martino

La puntata di C’è posta per te andata in onda ieri sera è stata molto seguita e commentata dal popolo del web. Gli spettatori a casa hanno preso le parti del mittente o del destinatario nelle varie storie e si sono commossi durante i momenti delle sorprese.

La prima ha avuto come ospite Stefano De Martino perché Maria De Filippi lo ha fatto chiamare dopo che due ragazzi l’hanno informata che è il presentatore preferito della madre e della nonna. Questi due giovani hanno voluto dire grazie alle due donne per tutto ciò che hanno fatto per loro dopo la morte del papà.

LEGGI ANCHE: Urla, pugni al muro e minacce di abbandono: crollo per un gieffino nella notte (VIDEO)

Prima dell’inizio della storia, però, Maria De Filippi ha accolto l’ex allievo di Amici con il classico video riassunto della sua carriera. In seguito, dopo il caloroso benvenuto del pubblico lo ha fatto accomodare e ha fatto entrare i mittenti della lettera.

LEGGI ANCHE: Amici 24, il nuovo singolo di Luk3 è dedicato ad Alessia?

Una volta terminato di riassumere le vicende e prima di mostrare il postino alla consegna della posta, la presentatrice gli si è avvicinata e gli ha dato un bacio affettuoso sulla guancia: “Sono contenta che sei qua“. Ovviamente, il pubblico è andato in visibilio e ha iniziato ad applaudire e urlare di gioia.

Il racconto di vita dei giovani ragazzi a C’è posta per te è poi proseguito e Stefano De Martino ha riservato delle belle sorprese alle destinatarie della busta. Siamo certi che tutto l’insieme abbia molto commosso il pubblico a casa e anche Maria De Filippi.