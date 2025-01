Ieri sera al Grande Fratello Lorenzo Spolverato ha minacciato di uscire dalla casa. Ecco tutto quello che è accaduto durante la festa.

Lorenzo Spolverato minaccia di uscire dal GF

Il Grande Fratello ha organizzato ieri sera una festa a tema basandosi sull’antica Roma e i gieffini avrebbero dovuto divertirsi. Purtroppo non è stato così per tutti perché Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno litigato un’altra volta e il primo non l’ha presa molto bene. I due hanno discusso e poi il concorrente si è sfogato con Chiara:

“Ho litigato con lei e mi ha rotto il ca**o. Perché? Quella mi fa sentire una me**a, piccolo, io non sono così. Io ho voglia di vivere. E se non sono abbastanza, basta! Devo vivere e anche divertirmi“.

A un certo punto, le urla sono state talmente forti che la regia ha dovuto cambiare inquadratura e pare abba tolto anche l’audio. Subito dopo Lorenzo Spolverato si chiude in bagno e, come riportano il video qui sotto e anche il sito Biccy, pare abbia iniziato a dare dei colpi sul muro perché si sono sentiti dei rumori molto forti all’improvviso.

Ma si continuate ancora a proteggere Lorenzo e i suoi attacchi d’ira che si rinchiude in bagno e inizia a prendere a pugni il muro questo ragazzo fa paura#grandefratellopic.twitter.com/KbjH8EGQng — sisonokevin (@si_sonokevin) January 19, 2025

Una volta uscito dal bagno, quindi, Spolverato ha affermato di volersene andare dalla casa del Grande Fratello: “Io me ne vado, così mi tolgo tutto il teatrino perché mi sono rotto i cogl**ni. Basta me ne vado davvero“. Cosa farà il gieffino al momento non lo possiamo sapere ma vi terremo informati nel caso in cui dovesse ricucire i rapporti con Shaila oppure se dovesse abbandonare il reality per sempre.

Lorenzo se ne vuole andare VI PREGO SPALANCATE LA PORTA ROSSA pic.twitter.com/aysTwOlKL8 — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 19, 2025

Alcuni concorrenti della Casa, come per esempio Eva Grimaldi, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo hanno tentato in tutti i modi di calmarlo ma senza riuscirci. Vedremo se nella puntata di lunedì si parlerà di quanto accaduto e di come Alfonso Signorini tratterà la sua volontà di voler lasciare questo percorso.