La scorsa settimana sono stati rilasciati i nuovi singoli dei cantanti di Amici 24 e uno dei brani più amati è senza dubbio Valentine di Luk3. Secondo qualcuno però la canzone sarebbe dedicata ad Alessia.

Cosa c’è tra i due allievi di Amici 24?

Manca sempre meno alla partenza del Serale di Amici 24 e tra pochissime settimane gli allievi dovranno dare il massimo per ottenere la maglia dorata. A breve infatti i professori inizieranno a decidere chi saranno i ragazzi che accederanno alla fase finale del talent show e come al solito non mancheranno le emozioni.

Qualche giorno fa nel mentre sono stati rilasciati su tutte le piattaforme digitali i nuovi singoli dei cantanti, che stanno ottenendo un ottimo successo. Uno dei brani più ascoltati e amati dal pubblico è senza dubbio Valentine di Luk3, che ancora una volta sembrerebbe aver fatto centro. In queste ore però in rete è emerso un nuovo gossip che ha attirato l’attenzione.

Non è un mistero ormai che da mesi si parla di una presunta relazione che sarebbe nata tra il cantante e Alessia. Secondo i più tra i due allievi di Amici 24 sarebbe scattato l’amore, nonostante a oggi i diretti interessati non abbiano mai confermato i pettegolezzi. Nel mentre in rete è spuntata una nuova teoria, secondo la quale il nuovo singolo di Luk3 sarebbe dedicato proprio ad Alessia. Come qualcuno saprà, la canzone è stata scritta a quattro mani dal cantante e da Berna. Proprio quest’ultimo di recente ha postato un TikTok sospetto, nel quale ha affermato: “Pov: porto il peso di aver scritto questa canzone con Luk3 ma non posso dire a chi è dedicata”. A quel punto i fan non hanno avuto più dubbi e quando qualcuno ha fatto il nome della ballerina, Berna ha aggiunto: “Non parlo non vedo non sento”.

Gli utenti dunque sono sempre più convinti che tra Luk3 e Alessia ci sia del tenero. Tuttavia, come specificato, a oggi non è chiaro cosa stia accadendo tra i due.