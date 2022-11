Gabriel Garko si esibisce in mutande a Ballando con le Stelle e conquista il web e la giuria: ecco la performance.

L’esibizione di Gabriel Garko

Anche questa sera a Ballando con le Stelle stiamo assistendo a un colpo di scena dietro l’altro, e di certo anche nelle prossime settimane non mancheranno le emozioni. Questa sera a scendere nuovamente pista è stato anche Gabriel Garko, che nonostante l’infortunio al braccio ha deciso di esibirsi ugualmente. Solo poche ore fa l’amato attore ha annunciato che tra pochi giorni si sottoporrà a un’operazione e che a breve dunque dovrebbe tornare a stare meglio. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero.Sabato sarò in puntata e stiamo cercando di fare qualcosa che sia adatta a tutto quanto. Mercoledì mi opero e starò in ospedale fino a giovedì e sabato prossimo dovrei esserci”.

Questa sera così l’attore è sceso nuovamente in pista, sorprendendo però il pubblico e i giudici. Inaspettatamente infatti Gabriel Garko si è esibito a Ballando con le Stelle in mutande! La performance (che potete vedere QUI) ha naturalmente conquistato il web e la giuria, che ha così premiato nuovamente l’attore con un ottimo punteggio.

Non resta dunque che augurare una pronta guarigione a Gabriel, certi che anche nelle prossime settimane ci regalerà tantissime emozioni. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news su Ballando con le Stelle, e non solo.

